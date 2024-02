‘African Dreamers’, storie di donne che lottano per i loro sogni di riscatto

Il sogno di riscatto

Il film

Wangare e Grace, Deborah, Marveille e Mariam hanno deciso di restare e di provare a cambiare la loro difficile vita, lottando contro i pregiudizi, le credenze, le violenze e le culture antiche che troppo spesso negano diritti universali. Così percorrendo piste polverose, baraccopoli e paesaggi mozzafiato, le loro storie nell’arco di tre anni ci sono venute incontro e tra piccole e grandi difficoltà ciascuna di loro sta provando a navigare verso il proprio sogno. Il sogno di un riscatto. Da qui nasce, su Rai Play la storia e i sogni di cinque giovani donne. È disponibile in streaming gratuito su Rai Play il film documentario scritto, diretto e realizzato dal collettivo di autori. Protagoniste le storie di cinque giovani donne in, “per immaginare l’Africa che non immaginate. Quell’Africa di cui non sentiamo la voce, nemmeno un flebile respiro, sulle nostre quotidiane cronache”.In occasione del viaggio di Papa Francesco in Repubblica Democratica del, RaiPlay e Gruppo Icaro di Rimini presentano il film, scritto, diretto e realizzato dal collettivo di autori Hic Sunt Leones. La storia di cinque giovani donne, in 4 paesi di quell’Africa da dove molti fuggono in cerca di una vita migliore. Wangare e Grace, Deborah, Marveille e Mariam hanno deciso di restare e di provare a cambiare la loro difficile vita, lottando contro i pregiudizi, le credenze, le violenze e le culture antiche che troppo spesso negano diritti universali . "Così percorrendo piste polverose, baraccopoli e paesaggi mozzafiato, le loro storie nell’arco di tre anni ci sono venute incontro e tra piccole e grandi difficoltà ciascuna di loro sta provando a navigare verso il proprio sogno", le parole degli autori.“Continuerò a lottare affinché le ragazze crescano, diventino donne senza essere mutilate. Tutte le ragazze africane devono diventare donne e poter sognare. Sono sicura che tutto ciò sia possibile.” E’ una frase pronunciata da, nel 2018 inserita nella lista delle 100 persone più influenti al mondo dalla rivista. Nice è una donna masai di 32 anni, che lotta da anni per i diritti delle giovani africane. E’ da questa frase che tutto è cominciato. “Convogliamo provare a dar voce a quella parte di mondo che molto spesso non ha voce sottolineano gli autori - . Quella parte più debole della società africana:. Lo abbiamo fatto anche coinvolgendo tanti che si sono appassionati a queste storie come ad esempio alcune attrici e attori del cinema e teatro che hanno dato loro la voce”. Cinque storie che si intrecciano, cinque voci, accompagnate da una narrazione asciutta, che lascia parlare le immagini, i suoni, i colori. “Vogliamo farvi immaginare l’Africa che non immaginate. Questa è la nostra la missione. La missione di Hic Sunt leones. Quell’, nemmeno un flebile respiro, sulle nostre quotidiane cronache. Noi sette abbiamo deciso che quelle cronache, semplici storie di coraggio e di libertà diventino le nostre e le vostre storie”, riprendono.Di Roberto Cavalieri, Francesco Cavalli, Davide Demichelis, Angelo Ferrari, Raffaele Masto, Alessandro Rocca, Luciano Scalettari. Con Wangare, Merveille, Mariam, Deborah, Grace. La partecipazione di Nice Nailantei Leng’ete e le voci di Saba Anglana, Simona Cavallari, Lella Costa, Stella Egitto, Giulia Michelini, Silvia Salvatori, Claudio Castrogiovanni, Ignazio Oliva