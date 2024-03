Alda Merini: la poetessa "Folle d'amore"

Alda Merini, la poetessa milanese, è stata un'icona della poesia contemporanea italiana, nota per la sua profonda sensibilità e il suo stile artistico unico. Tra le sue opere più celebri, spicca “Folle d'Amore”, una raccolta di poesie che riflette il suo turbolento rapporto con l'amore e la sua lotta contro la malattia mentale.

Il film su Rai 1

Dalla raccolta alla tv, “Folle d'Amore-Alda Merini” diventa un film in onda in prima serata su Rai 1 questa sera, 14 marzo. Una coproduzione Rai Fiction-Jean Vigo Italia, regia di Roberto Faenza, realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, con Laura Morante nel ruolo della poetessa, Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Marchesi, Sofia D'Elia, Mariano Rigillo.

A Milano – sui Navigli, a Ripa di Porta Ticinese – c'è un appartamento la cui porta è sempre aperta. A varcarla sono intellettuali, cantanti, giornalisti, ma anche semplici curiosi. Sono tutti lì per lei, Alda: 70 anni, unghie smaltate, sigaretta sempre accesa, un caos in cui si trova a suo agio. Ma cosa la rende così speciale? La sua poesia, certo, ma anche la sua vita senza mezze misure che lei stessa, con ironia e sagacia, racconta a un giovane intellettuale, Arnoldo.

La follia metafora amorosa

Nata nel 1931 a Milano, Merini ha vissuto una vita caratterizzata da alti e bassi, da momenti di estasi creativa a periodi di profonda depressione. La sua esperienza personale si riflette chiaramente nelle sue opere, che oscillano tra momenti di gioia e dolore, speranza e disperazione. "Folle d'Amore" è una raccolta di poesie che esplora il tema dell'amore in tutte le sue sfaccettature, dalla passione travolgente alla sofferenza dell'abbandono. Merini affronta il più nobile dei sentimenti con una sincerità disarmante, rivelando le sue più intime emozioni e confessioni. Le sue poesie sono dense di immagini evocative e metafore ardite, che catturano l'essenza stessa dell'esperienza amorosa.

La poetessa utilizza spesso il tema della follia come metafora dell'amore, sottolineando l'irrazionalità e l'impulsività che spesso accompagnano i sentimenti amorosi. Per Alda Merini, l'amore è un'esperienza travolgente che può portare alla perdita del controllo e alla rottura con la realtà. Ma oltre alla dimensione romantica dell'amore, "Folle d'Amore" affronta anche temi più universali come la solitudine, la morte e la ricerca di significato nella vita. Le poesie di Merini sono permeate da una profonda spiritualità, che riflette il suo costante interrogarsi sul senso dell'esistenza umana.

Nonostante le sue battaglie personali con la malattia mentale e la sofferenza, la poetessa è riuscita a trasformare il suo dolore in arte, diventando una delle voci più significative della letteratura italiana contemporanea. La sua opera continua a ispirare e a commuovere i lettori di tutto il mondo, dimostrando il potere trasformativo della poesia e dell'amore.