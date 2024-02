And Just Like That 2, Carrie e Aidan di nuovo insieme dopo la morte di Mr. Big

E’ proprio vero: “i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Anche a. Nella seconda stagione di “”, il sequel della mitica serie “” Carrie Bradshaw torna a passeggiare per le strade della scintillante New York insieme a. L’account Instagram ufficiale della serie ha condiviso alcune foto degli attori Sarah Jessica Parker e John Corbett, rispettivamente Carrie e Aidan, chedurante le riprese. Il post è fatto apposta per incuriosire i fan. La didascalia finge di invitare al silenzio: “Shh. Non dirlo a nessuno”. E Sarah Jessica Parker nei commenti rincara la dose: “Shhhh. X, SJ”.La seconda stagione di “And Just Like That…” è attesa entro l’anno - su Hbo Max negli Stati Uniti e su Sky e Now in Italia – e da alcuni mesi erano noto che poteva esserci ilnel ruolo di Aidan, uno dei grandi amori di Carrie. Questa, infatti, nella prima stagione è rimasta Mr. Big è morto per un attacco di cuore. E non c’è possibilità di un ritorno, neppure utilizzando tutta la fantasia del caso visto che il suo interprete Chris Noth è stato accusato di molestie sessuali e anche il cameo previsto alla fine della prima stagione è stato cancellato. Le accuse all’attore – provenienti da due donne - arrivarono a pochi giorni dalla messa in onda dell’atteso ritorno delle ragazze più scatenate e glamour di New York, ovvero a dicembre 2021 quando iniziarono le 10 puntate di “And Just Like That”. In quell’occasioni le attrici storiche (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon alias Miranda e Kristin Davis ovvero Charlotte) presero subito le distanze dall’uomo, schierandosi dalla parte delle vittime: “”.Ora, quindi, c’è spazio per il ritorno Aidan nel cuore di Carrie. Ma come? L’ultima volta che abbiamo visto Aidan, per due lunghi periodi compagno di Carrie nella serie originale, è stato nel film “”. Da allora sappiamo che. “People” riporta che Corbett “sarà presente in più episodi e avrà un”, anche se non si sa ancora se Carrie e Aidan potranno beneficiare di un'altra possibilità per innamorarsi. D’altronde per tanti fan ilè sempre stato l’uomo che Carrie avrebbe dovuto sposare.Poche, dunque, al momento lese non che le tre amiche, con qualche ruga in più e capelli grigi continueranno la loro vita mondana newyorkese con il ‘fantasma’ del ‘quarto moschettiere’: la seduttrice libertina, interpretata dall’attrice Kim Cattrall (il personaggio è stato spedito a Londra dopo dissapori con Sarah Jessica Parker). La prima stagione del sequel ha rappresentato Carrie nella delicata fase della vedovanza e Charlotte alle prese con un mondo gender fluid che il suo piccolo mondo antico non sembrava in grado di tollerare, mentre per Miranda è iniziata una nuova vita insieme a Che Diaz (l’attrice Sara Ramirez). “e penso che si avvicini agli episodi iconici visti in Sex and the city” assicura, responsabile dei programmi originali Hbo Max, in un’intervista a “Variety”.