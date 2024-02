Anna May Wong è la prima attrice asiatica americana a comparire sulla valuta statunitense

La star che ha lottato contro il razzismo

Gesti espressivi e il volto: così l'attrice ha conquistato il pubblico

Ledegli Stati Uniti avranno un. La, che ha fatto irruzione a Hollywood durante l’era del cinema muto, diventerà laad apparire nella valuta statunitense, un secolo dopo aver ottenuto il suo primo ruolo da protagonista. Sul retro della moneta da 25 centesimi, dal 24 ottobre, apparirà la classica immagine dell'attrice con laIl design è il quinto ad emergere dall’, che mette in evidenza le donne pioniere nei rispettivi campi. Gli altri quattro, tutti messi in produzione quest’anno, presentano la poetessa e attivista Maya Angelou ; la prima donna americana nello spazio, Sally Ride; Wilma Mankiller, leader della nazione Cherokee; e la suffragista Nina Otero-Warren. Gli ultimi due sono stati, insieme a Wong, selezionati con il contributo del pubblico.All'uscita dell'elenco lo scorso anno, la direttrice della Zecca degli Stati Uniti,, ha dichiarato alla Cnn: “Questi stimolanti design di monete raccontano le storie di cinque donne straordinarie i cui contributi sono scolpiti. Anna Wong è apparsa in oltree viene considerata la prima star cinese americana dell’industria cinematografica, chediffusa e che si è ritagliata una carriera di quattro decenni nel cinema, nel teatro e nella radio. Nativa di Los Angeles, ha iniziato a recitare a 14 anni e ha avuto un ruolo da protagonista in “The Toll of the Sea” tre anni dopo, nel 1922. Successivamente ha continuato ad apparire in dozzine di film, ma haprofondamente radicato a Hollywood, dove ha lottato per rompereSi è trasferita in Europa negli anni ’20, ma in seguito è tornata negli Stati Uniti per realizzare successi tra cui “Shanghai Express”, il film romantico d’avventura del 1932 che ha dato a Wong uno dei suoi ruoli più famosi: interpretata da Dietrich nei panni di una famigerata cortigiana, realizza un viaggio in treno di tre giorni percorrendo la Cina durante la guerra civile cinese mentre è tenuta in ostaggio a bordo. Il suo acuto senso dello stile l’ha resa anche un’. L'attrice molto spesso infatti mescolava abiti tradizionali cinesi e stili dell’era flapper con tocchi eccentrici.La designer della moneta,, ha parlato così della raffigurazione sulla valuta: "Molti attori di spicco degli anni ’20 e ’30 hanno visto il loro nome incorniciato da lampadine sui tendoni dei cinema, quindi ho pensato che avesse senso presentare Anna May Wong in questo modo. Oltre al duro lavoro, alla determinazione e all’abilità che Anna May Wong ha portato alla professione di recitazione, penso che siano statiad affascinare davvero il pubblico del cinema, quindi ho incluso questi elementi accanto al suo nome”. Il programma American Women Quarters sceglierà ogni anno cinque donne diverse da inserire sul rovescio della monetaI design confermati del prossimo anno metteranno in luce la pilota Bessie Coleman, la compositrice Edith Kanakaʻole, l’ex first lady Eleanor Roosevelt, la giornalista e attivista Jovita Idar e la ballerina Maria Tallchief.