Annalisa al top della classifica dei singoli: è la prima donna italiana dopo tre anni

Annalisa è la prima donna italiana, dopo tre anni, a raggiungere la vetta della classifica singoli con “Mon Amour”.

Diventata nota al grande pubblico grazie al secondo posto ad “Amici” di Maria De Filippi nel 2011, la cantautrice Scarrone, 37 anni, non si è più fermata.

Una carriera in ascesa coronata adesso da un record tutto femminile: con “Mon Amour” raggiunge la top dei singoli più venduti della settimana, secondo la classifica ufficiale singoli FIMI/Gfk.

E’ la prima donna italiana a tornare alla numero uno della classifica dopo ben tre anni. L’ultima volta era stata la rapper Anna (pseudonimo di Anna Pepe) con il suo singolo di debutto “Bando”.

Il record di "Nali"

Adesso Annalisa stravolgere le cose conquistando la vetta dei singoli più venduti con “Mon Amour”.

Il brano è uno dei più ascoltati su tutte le piattaforme streaming dove ha infranto i 20 milioni di ascolti, oltre 21 milioni di visualizzazioni per il video, 640 milioni di views e oltre 400 mila creazioni su TikTok.

La sua canzone dedicata all'amore è, infatti, una hit travolgente, accattivante e dal ritornello martellante: impossibile non cantarla e ballarla.

Annalisa, la regina dell’estate

Dopo il successo di “Bellissima” (certificata Triplo Platino) e il record di “Mon Amour”, Nali – così si faceva chiamare ai tempi di “Amici” – si prepara a diventare la regina dell’estate 2023.

La cantante, infatti, ha da poco pubblicato anche “Disco Paradise” con Fedez e gli Articoli 31. E anche questa canzone è tra le più ascoltate in radio.

Nella classifica dei singoli, ci sono infatti tutti e tre i brani: “Bellissima” alla posizione numero 37, (è stata pubblicata a settembre scorso) e le due hit “Mon Amour” e “Disco Paradise”, al momento in quinta posizione.

Ma l'artista di Savona sarà protagonista anche nei prossimi mesi: in autunno sarà, infatti, il momento della prima volta in un palazzetto: “Annalisa il Forum” è previsto per sabato 4 novembre al Forum di Assago.

Il ritornello “a libera interpretazione”

Annalisa, ospite qualche settimana fa di “Che tempo che fa” da Fabio Fazio, aveva raccontato il significato della canzone “Mon Amour”. In particolare si era soffermata sul ritornello contagiosissimo: “Ho visto che lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me”.

“E' un circolo vizioso. Ed è a libera interpretazione, ognuno ci legge un po’ quello che vuole. L’importante è essere sempre liberi di fare quello che vogliamo, il senso della canzone è quello” le parole dell’artista nata a Savona il 5 agosto 1985.

Un nuovo percorso artistico quello di "Nali" che, complice la collaborazione con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, ha deciso di stravolgere la sua carriera. “Cerco di mettere in musica quello che nella vita proviamo un po’ tutti” sostiene la cantante.

“Ci sono dei momenti in cui ti accade qualcosa che ti spinge a guardarti dentro e a metterti davanti allo specchio: con questi esami di coscienza fai degli esperimenti e scopri cose diverse, scopri che puoi fare cose che non avresti mai pensato” aggiunge.

“E poi riparti, e poi ti succede di nuovo e ti fa un altro bagaglio nuovo. Tutto serve, comprese le delusioni che sono fondamentali” sostiene la cantante.

La top ten degli album più venduti

“Materia (Prisma)”, terzo e ultimo capitolo della trilogia multiplatino “Materia” di Marco Mengoni, uscito venerdì 26 maggio, raggiunge la vetta nella classifica album Fimi/Gfk.

Secondo posto per il rapper Baby Gang, alias Zaccaria Mouhib, che debutta con “Innocente”. Stabile in terza posizione Geolier con “Il coraggio dei bambini-Atto II”. In quarta piazza scivola dalla vetta Emis Killa, tornato sulla scena con il suo nuovo “Effetto notte”, suo sesto lavoro in studio.

Quinta con “Voglia di vivere” Angelina Mango, finalista ad Amici 2023. Continua a macinare record Lazza con “Sirio”, album più venduto del 2022 e da ben 60 settimane in classifica, che è sesto. Scende di una posizione l’“Innamorato” di Blanco, settimo.

In coda alla top esordisce ottavo “Facendo Faccende”, secondo album del rapper italo americano Mambolosco, a tre anni dall'esordio con “Arte”. Dalla nona piazza comincia la corsa di Wax, uno dei protagonisti della ventiduesima edizione di "Amici" di Maria De Filippi.