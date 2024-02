Arisa nuda e in versione gender fluid: "Sono donna ma anche un uomo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

La nuovaè molto lontana dalla cantante timida con gli occhialoni che sul palco del Festival di Sanremo cantava ‘’. Dopo la frase choc in cui ha ammesso pubblicamente di aver pensato al suicidio , o quella in cui ha confidato “Se mi dovessero proporre un film soft porn, ci penserei”, la cantante di Pignola torna a far parlare di sé. Ma questa volta non per una dichiarazione, bensì per una immagine, che lascia poco spazio all’immaginazione.Su Instagram ha postato una foto in cui appare senza veli , capelli scuri e corti, le mani a coprire le parti intime e il seno pixelato per evitare la censura. Accompagnata da un commento nel segno del gender fluid in cui scrive: “: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. Bella, brutta, intelligente e a volte anche stupida e superficiale. Sono la tua put...ana, sono la santa che ti perdona, la scema che fa finta di capire. Quella che ti sbatte fuori di casa quando ne ha abbastanza”. Poi aggiunge: “: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda e maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo”., in arte Arisa, fra poco compirà quarant’anni, e come sempre riesce a stupire e far parlare di sé. E sui social non sono mancate le critiche: “Credo che la foto sia un po’ troppo ritoccata – si legge in un post -. Sarebbe bello accettarci così come si è”.In questi anni Arisa è cambiata molto e ogni volta ha mostrato una nuova parte di sé,e non solo. "Ho sempre cercato di non dar fastidio, mi sono sempre vergognata di essere procace – ha detto presentando il suo ultimo lavoro ‘’ - ma oggi ho 39 anni, non ho più tanto tempo a disposizione e mi chiedo per quanto sarò ancora attraente, per questo non voglio più vergognarmi e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella". E ha aggiunto con la sua proverbiale schiettezza: ", mi lascio andare a stati depressivi dove mi raso, ingrasso, sento il mondo che non mi vuole, ma questo lavoro mi permette esperienze nuove, anche il bacio in diretta (a ‘’ con il suo compagno di danza) in qualche modo mi fa sentire viva perché la mia vita è fatta di viaggi e scambi fugaci, il mio privato rimane un po' appeso e grazie a queste esperienze succedono cose".Anche presentando il suo settimo lavoro in studio, lo aveva detto chiaramente: tutto era partito “dall'idea di, perché è un errore etichettarlo in un modo solo. Una persona può essere godereccia e romantica, dipende da cosa illumina il faro in quel momento". All’epoca aveva capelli lunghie indossava un tubino nero sexy. In questa nuova immagine in cui ammette "Sono donna ma anche un uomo" ha un’acconciatura diversa e nessun vestito addosso. Ma il succo rimane quello: