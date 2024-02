Ballando con le stelle, tango sensuale tra Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

tra Alex Di Giorgio . Nel corso della quarta puntata del programma di– in onda sabato 29 ottobre – laha incantato con un tango sulle note di una versione sensuale di “C’est la vie” di Achille Lauro. Un ballo – che in origine veniva danzato da coppie di uomini – che ha emozionato il pubblico e la giuria.” sottolinea infatti Ivan Zazzaroni. Carolyn Smith , unica esperta di ballo tra i giurati, ha lodato la performance evidenziando come fra i due ci sia stata un’equità per il ruolo di ‘leader-follow’ della coppia: “Importantissimo il ruolo di follow leader ovvero chi conduce e fra loro c’è stato un interscambio e questo mi è piaciuto tantissimo”. In altre parole, in questa coreografia il nuotatore e il suo maestro sono stati versatili e non c’è stato un attivo e un passivo. “, non c'era monotonia” è il commento di Guillermo Mariotto mentre Fabio Canino: “Che soddisfazione,”.Un ballo che sembra aver messo a tacere le discrepanze della coppia. Di Giorgio e Porcu sembrerebbero, quindi, aver aver trovato la giusta intesa sulla pista da ballo dopo un inizio non proprio facile. “” aveva dichiarato il nuotatore ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” . “Selvaggia (Lucarelli, ndr) ha aperto questa questione sul fatto che noi non andassimo d’accordo, ma in realtà quello che ha visto era uno scambio di idee diverse. Inizialmente abbiamo fatto fatica a capirci l’uno con l’altro. Si parla e ci si conosce durante le lezioni” sono le parole di Di Giorgio ricordando che per lui questo è un. “Ognuno parte da un punto diverso, io nel nuoto lavoro da solo” aveva detto a “Oggi è un altro giorno” dove aveva anche ricordato come la tematica dell’omossessualità nello sport sia ancora un tabù. “Nell’ambiente sportivo non era proprio accettato, quello è stato un momento in cui non mi sono sentito protetto dall'ambiente in cui stavo, non mi sentivo a mio agio. Se in questo momento, paradossalmente, c'è un posto dove posso sentirmi protetto per essere me stesso,, è sicuramente questo programma, è sicuramente Ballando con le stelle” aveva dichiarato Di Giorgio tanto che l'idea diè nata proprio da lui: “Avevo bisogno di avere al mio fianco una persona che nel ballo potesse completarmi e che mi potesse capire”.