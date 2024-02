Bella Thorne non autograferà le sue foto sexy di inizio carriera: "Quando è troppo, è troppo"

rinnega le foto osé fatte in gioventù e per questo non le autograferà più. L’attrice e cantante statunitense, nota soprattutto per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel “A tutto ritmo” e Paige Townsen nel teen drama “Famous in Love”, non sopporta più di vedere lefatte qualche anno fa. Al “The Hollywood Reporter” ha raccontato un siparietto che ha avuto con unal “Sundance Film Festival” che cercava di convincerla a firmare. “Normalmente non li rimprovero, ma” spiega alla rivista. E aggiunge: “Questo ragazzo mi aveva messo le foto davanti, così ho distolto lo sguardo per un secondo e nel guardare indietro c'era una mia foto sulla copertina della rivista GQ. È super sexy e mi si vede il culo e indosso lingerie e sono in topless. Ho detto chee lui prima l'ha tolta poi me l'ha rimessa di nuovo davanti”.Ma la sostenitrice della " Humane Society ", della "Cystic Fibrosis Foundation" e della "The Nomad Organization", che fornisce istruzione, cibo e forniture mediche ai bambini in Africa, è stata. “Ho detto: 'No, non la firmerò'. Ha tirato fuori un'altra foto di una rivista con un'altra immagine sexy e ha detto, 'Dai, Bella. Firmala per me.' Non mi è piaciuto.” spiega. Il fan a caccia di autografi ha anche mostrato all'attrice alcune foto della campagna Candies che le furono scattate. L’attrice racconta ancora di aver chiesto altre foto per poter fare l’autografo ma erano tutte sexy. “” ammette la 25enne. E spiega: “Ma lo capisco, devono fare soldi e tutti hanno un lavoro, quindi lo capisco. Solo che avevo meno di 18 anni ed è inappropriato”. Oggi, infatti, ripensando a quegli scatti, Thorne non ha dubbi: “”. Perché non si può pensare che “” sostiene Thorne che nel 2019 è stata premiata da Pornhub con il Vision Award per il debutto alla regia del suo film per adulti, “Her & Him”.Nell’intervista alla rivista “The Hollywood Reporter” ha anche ricordato di aver ricevutoche collegavano i suoi passati abusi sessuali alla sua sessualità. “Ricordo che una volta stavo facendo un'intervista e qualcuno mi ha detto che pensava che fossi tesa o che mi. Ero così sconcertata. Mi ci è voluto molto tempo anche solo per rispondere. Ho finito per rimproverarli” spiega l’ex fidanzata del cantante italiano(ovvero Benji dell’ex duo Benji e Fede).