Beyoncé torna in scena a Dubai e duetta con la figlia Blue Ivy Carter. Ma c'è chi critica

Il duetto madre-figlia

BLUE IVY AND BEYONCÉ PERFORMED BROWN SKIN GIRL TOGETHER OMG pic.twitter.com/K2t5LEo7Jm — BEYTHOVEN is HEATED | non-affiliated fan account (@beyonceparkwood) January 21, 2023

Show super pagato in un Paese che non rispetta i diritti

Sono stati 4 lunghi anni di assenza (l’ultima esibizione in pubblico risale a luglio 2018 in Sudafrica), ma il ritorno di Beyoncé sulle scene della musica mondiale non poteva essere dei migliori. Lo show, il 21 gennaio sul palco di Dubai per, è stato a dir poco epico, anche se dedicato ai soli - selezionati - presenti all'hotel di lusso (a cui tra l'altro è stato vietato di usare il cellulare). Tra i quali anche il marito Jay-Z. Una performance fastosa, con quattro cambi d'abito per la cantante, strepitosa nelle sue esibizioni. Emozionante in particolare il duetto in cui, ad affiancare l'ex Destiny’s Child sul palco, è stata nientemeno che la, 11 anni, con la quale ha cantato il brano "" contenuto nella colonna sonora de Il re leone.Quando è salita sul palco Blue Ivy Carter si è rivelata assolutamente all'altezza della madre e pronta per fare il suo. La somiglianza schiacciante con Beyoncé, lo stesso fascino ammaliante, già visti negli scatti con il padre ad una partita dell'NBA tra i Boston Celtics e i Golden State Warriors e con la nonna Tina Knowles in occasione del suo compleanno,scorso, non sono certo passati inosservati nell'occasione di Dubai, dove la primogenita delle due star musicali a stelle e strisce ha incantato con bellezza e talento da vendere. E soprattutto ha acceso una nuova speranza nei fan della popstar 41enne, che aspettano con ansia le date del: chissà che il duetto del live negli Emirati non si ripeta anche in qualche tappa dei concerti previsti quest'anno.Per l'occasione Beyoncé ha eseguito 19 brani compresi alcuni dei suoi più grandi successi, come "Halo", "Crazy in Love", "Beautiful Liar" e "Naughty Girl", ma nessun singolo dell'ultimo album (Reinassance) , in un concerto che dire strapagato è dir poco: stando a quanto riportato da Rockkol, la cantante avrebbe incassato 24 milioni di dollari (22 milioni di euro) per esibirsi, davanti a pochi spettatori selezionati per un’ora e mezza. Qualcosa come. In apertura Queen B si è cimentata in una cover di "At Last" di Etta James, mentre intorno a lei scoppiavano i fuochi d'artificio. Oltre alla sua straordinaria voce, anche i suoi cambi di abito hanno destato scalpore: la diva ha indossato diversi ensemble sontuosi, tra spacchi, scollature, piume e macro decorazioni. A spiccare tra iquello in cui ha indossato un body di Nicolas Jebran impreziosito da dettagli in oro e un enorme copricapo. Ad applaudirla c'erano vip di tutto il mondo, Rebel Wilson , Kendall Jenner, Simon Huck e Jonathan Cheban: erano state le celebrità stesse a rivelare, sui social media prima e dopo l'esibizione, chedurante lo spettacolo. Oltre ai fan in delirio, però, non sono mancate le: al di là del super compenso, è stata laper il ritorno alle scene pubbliche dopo 4 anni di assenza a far discutere. Beyoncé si è infatti esibita all'inaugurazione dell'hotel categoria ultra luxury di Dubai, negli Emirati , dove l'omosessualità è ancora reato punibile con la pena di morte. E questo nonostante l'ultimo disco della cantante sia considerato da tanti un inno alla comunità nera queer . Chissà che la Queen, alla vista del lautissimo compenso e della possibilità di tornare davanti ad un pubblico d'eccezione, si sia scordata 'accidentalmente' di questi temi fondamentali, spesso calpestati nel Paese arabo. Fatto sta che al pubblico impegnato questa scelta non va proprio giù.