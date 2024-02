Bianca Balti, dopo la serietà un post choc: "Ode alle mie tette che mi hanno donato un sacco di soddisfazioni"

La lettera di spiegazione

E il post a poche ore dall'intervento

Lascia perplessi. Il post di Bianca Balti pubblicato sul suo profilo Instagram a corredo di due foto estremamente eloquenti, lascia veramente a bocca aperta: “Un’ode alle mie tette che mi hanno donato un sacco di soddisfazioni e sono sicura continueranno a farlo. E poi c’è il sempre il culo: non dimentichiamoci del culo… lol“. Un post 'celebrativo'? O una battuta infelice, forse dettata dallo stato ansioso in vista dell'ingresso in sala operatoria, una frase dal forte contenuto sessista che rischia però di trasformare una scelta importante e dolorosa, condivisa da molte donne, in una buffonata. E in molti criticano la fin troppo facile ironia della top model e imprenditrice che, solo poche ore prima, aveva annunciato sui social e sulla sua newsletter: “Alle mie figlie ho detto, amo troppo la vita”, le sue parole. “Nessuno mi ha mai obbligata; ho sempre scelto io di esistere”, aveva detto Bianca balti confermando così di essere arrivata alla determinazione di portare avanti il suo progetto Bianca Balti , scrivendo queste accorate parole nella sua newsletter diffusa martedì 6 dicembre, ripresa nella tarda serata dello stesso giorno anche nelle storie del suo profilo Instagram . “Mamma si opera perché ama troppo la vita – prosegue la lettera della top model imprenditrice, mamma di Matilde e Mia – . Così ho detto a Mia e così dico anche a voi.di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita“, aveva confidato. Una decisione sofferta, presa prima di lei nel 2013 Angelina Jolie , che aveva sollevato il velo sulla questione, raccontando al mondo di essersi sottoposta all’asportazione delle mammelle (poi anche di ovaie e tube di Falloppio) in quanto questa mutazione genetica la esponeva al rischio di tumore, malattia che aveva già ucciso sua madre.“Qualche mese fa scrissi in una newsletter del BRCA1, la mutazione genetica che mi è stata diagnosticata e che aumenta esponenzialmente il mio rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie – scrive Bianca Balti, 38 anni -. Donne mutate come me iniziarono a scrivermi da tutta Italia e persino dall’estero, ringraziandomi per dare voce ad una prognosi sconosciuta ai più., perché l’educazione è prevenzione e, chissà, magari avrei potuto salvare delle vite (!). Eppure l’enorme attenzione mediatica che ricevetti mi forzò a fare un passo indietro, non sentendomi pronta a farmi paladina di una questione che ancora non sapevo come avrei risolto. Rifiutai interviste a giornali ed interventi in televisione. Mi eclissai da un giorno all’altro sull’argomento”.“Per questo motivo nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia. Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle – le parole di Bianca Balti – . Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla. Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere”.nel tardo pomeriggio del 7 dicembre, a poche ora dall'intervento, arriva il post capace di lasciare di sasso molti fra coloro che avevano inneggiato al coraggio di Bianca Balti: fra i tanti commenti, anche quello di Giorgia Soleri , paladina del ‘my body my choice’ che sotto il post della top model scrive un laconico: “Se vabè ciaoooo“.