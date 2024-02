Big Bang Theory, il personaggio sterotipato di Penny. "Era solo una bella ragazza"

Bella, bionda, occhi verdi e poco intelligente. Ecco il ritratto di, la protagonista di "Big Bang Theory", la celebre sitcom creata da. Un ritratto parziale, di cui lo stesso creatore si è pentito. Laracconta in maniera ironica le vicende quotidiane di un gruppo di- Leonard, Sheldon , Howard e Raj che lavorano al California Institute of Technology di Pasadena - e di come la loro condizione di nerd geek ne influenzi i rapporti con il mondo circostante. Nell’appartamento davanti a quello di Leonard e Sheldon, vive Penny, una ragazza attraente e dall'intensa vita sociale, in netto contrasto con il quartetto, che fa la cameriera e sogna di diventare attrice. A interpretarla è(36 anni) che grazie al ruolo ha vinto due “”.Nel corso delle 12 stagioni della serie,. Inizialmente viene presentata come lo stereotipo della bionda, bella e stupida , incapace di affrontare qualsiasi argomento e situazione che richieda competenze tecnico-scientifiche. Nei primi episodi mostra una certa repulsione per lo stile di vita dei quattro ragazzi e non esita aper metterli in soggezione e ottenere da loro dei favori. Nel corso del tempo instauracon i quattro cervelloni e anche la relazione con uno di loro, Leonard, diventa seria tanto che poi convoleranno a nozze. Anche sull’aspetto professionale, Penny fa passi in avanti: quando si rende conto di non avere doti attoriali,e trova un nuovo lavoro in unacome rappresentante.Recentemente Chuck Lorre è tornato a parlare del personaggio rammaricandosi per quegli inizi così stereotipati . L’occasione è stato il nuovo libro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series” dove il creatore della serienella caratterizzazione del personaggio, che anche secondo la sua stessa interprete è stata molto sessualizzata . È diventato subito evidente che non l'avevamo sviluppata andando oltre lo stereotipo della bella ragazza della porta accanto, con Kaley che era sicuramente in grado di fare molto di più di quanto le venisse chiesto” si legge nel libro dove Lorre aggiunge: “Così, nel tempo abbiamo reso il personaggio pienamente realizzato. Non solo per un episodio, ma sempre. Nel tempo l'impatto di Penny sulle persone è cambiato, evolvendo anche dale rispetto a”. Secondo alcuni fan, questo percorso però è stato interrotto proprio sul finale: pur, Penny è finita con l’essere comunque incinta di Leonard. Un finale che persino a Kaley Cuoco non è piaciuto: la star avrebbe preferito che “The Big Bang Theory” onorasse il suo desiderio iniziale, ma la serie è andata dalla parte opposta. Nella realtà, invece, la protagonista della serie tv “” è in dolce attesa: nel 2023 diventerà mamma di una bambina avuta dal compagno e collega- volto noto agli amanti di “Ozark” – con cui ha una relazione da aprile 2022.