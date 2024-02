Brad Pitt batte il caldo e si presenta in gonna alla prima del nuovo film "Bullet Train"

Il caldo anomalo e gli attori che scelgono la gonna

Sui social utenti divisi: "Sembra un barbone" e "Lo adoro"

non è uno che evita le domande. Martedì la leggenda di Hollywood ha partecipato alla proiezione berlinese del suo prossimo film,, insieme agli altri protagonisti della pellicola, tra cui Sandra Bullock, Joey King e Aaron Taylor-Johnson. Ma ad attirare l'attenzione è stato ilproprio dal 58enne, che ha dato sfogo ad uno stile tutto suo. Brad Pitt si è presentato con una giacca di lino marrone, una camicia color salmone e sotto, invece dei 'consueti' pantaloni,abbinata alla giacca. Ha completato il look con occhiali da sole e stivali scuri.Una scelta inconsueta , insomma, che oltre per la bellezza del divo ha lasciato a bocca aperta fotografi e pubblico anche per lacon cui Pitt ha percorso il red carpet. E non solo, anche per la spontaneità con cui ha risposto alle domande dei curiosi. Quando un giornalista dell'Associated Press gli è stato chiesto perché abbia scelto questo look inconsueto , l'attore pluripremiato, ha detto semplicemente:. Considerando che quel giorno lenella capitale tedesca, come biasimarlo!Negli ultimi giorni l'intera Europa è stata colpita da un'ondata di caldo , con disagi per i cittadini da nord a sud e incendi che hanno devastato e stanno continuando a mandare in cenere ettari e ettari di terra. Tanto che Brad Pitt non è stato nemmeno il primo attore a scegliere un abbigliamento non convenzionale per l'evento tedesco., star di 'Moon Knight', era già stato, sia a Berlino che a Londra. Per l'evento londinese, l'attore 43enne guatemalteco naturalizzato statunitense – apparso anche nei film di Star Wars – aveva indossato un completo grigio firmato Thom Browne, che comprendeva, anch'essa lunga fino al ginocchio. In quell'occasione anche celebrità come Harry Styles hanno optato per stili più particolari.A Berlino, in occasione della prima del film "Bullet Train", sicuramente quella che si è sollevata, oltre che la brezza tanto auspicata dal 58enne ex marito di Angelina Jolie, è anchesui social media sulla scelta di indossare la gonna. Le reazioni sono state quanto mai diverse: "Chiunque abbia convinto Brad Pitt a indossare una gonna", ha scritto una persona su Twitter, mentre un'altra utente ha detto che "sbiancato e puzzolente" e che "stava cercando di emulare le giovani star come #HarryStyles". Molti altri hannoe tra questi c'è chi ha commentato: "Proprio quando pensi che Brad Pitts [sic]". "Brad Pitt in gonna ha reso la mia giornata infinitamente migliore", ha twittato un altro, e ancora c'è chi ha detto: "Immagino che i social media saranno estremamente calmi riguardo a Brad Pitt che indossa una gonna alla prima di un film, ma dirò subito che". Certo, lo stesso Pitt già in passato si era fatto notare anche indossando la gonna sul set, ma anche per il parere sul tipo di abiti 'adatti' agli uomini. Nel 2004, dopo aver girato 'Troy' in corazza e kilt di pelle, a British Vogue aveva dichiarato: ". Questa è la mia previsione e il mio annuncio". E prima del dramma greco, aveva indossato una serie di miniabiti per un servizio fotografico del 1990 con Rolling Stone. Questo sì che è rock'n'roll.