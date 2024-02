Britney Spears torna ad accusare suo padre. "Ho avuto l'impressione che volesse uccidermi"

"Ho avuto l'impressione che volesse uccidermi"

Continua la battaglia (non solo legale) trae suo padre Jamie . La popstar, in un post sulla sua pagina Instagram , ripercorre i lunghi anni trascorsi sotto la sua tutela, e lancia durissime accuse nei suoi confronti, tra cui quella di aver cercato di ucciderla imponendole condizioni di lavoro disumane. "Ne ho parlato molte volte, ho prove, testimoni di ciò che ha fatto".L'ex "fidanzatina d'America", recentemente liberata dalla tutela del padre , accusato di impedirle spendere i suoi soldi, di sposarsi ma anche di avere un figlio, ha deciso di fare queste rivelazioni solo ora, perché finalmente potrà tornare ad una vita normale: "quando compravo qualcosa", testimonia la ragazza, denunciando le leggi americane che hanno permesso una situazione del genere. "Come può uno Stato, una nazione autorizzare una persona a utilizzare i miei beni?", si interroga qualche riga dopo. In questa situazione si sarebbe trovata ancora più in pericolo, dal momento che. "Mi sentivo come se mio padre stesse cercando di uccidermi. Ne ho parlato più volte, ho prove e testimoni di ciò che ha fatto... Ho contato le ore di lavoro, sette giorni su sette...", scrive, prima di ricordare l'esistenza delin lettere maiuscole. La cantante ricorda anche di aver sollevato questo problema, durante il periodo di Covid. "Penso sinceramente che chiunque avesse subito la stessa cosa non sarebbe stato in grado di uscirne." L'interprete di Toxic, anche se libera, continua a parlare regolarmente per denunciare la situazione. A settembre, infatti, aveva affermato di essere rimasta ancora traumatizzata da questo episodio dichiarando che