Cameron Diaz mamma bis a 51 anni: su Instagram annunci la nascita del figlio Cardinal

Si allarga la famiglia di Cameron Diaz e Benji Madden: la coppia annuncia la nascita del secondo figlio. Sposati da gennaio 2015, Diaz, 51 anni, e Madden, 45 anni, hanno svelato la lieta notizia, l’arrivo in famiglia del piccolo Cardinal, con un post su Instagram venerdì:

“Siamo grati ed emozionati nell'annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden❤️ È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sicurezza e la privacy del bambino non pubblicheremo alcuna foto, ma è davvero carino ☺️ Ci sentiamo così benedetti e grati.

Il messaggio è accompagnato da un disegno, probabilmente realizzato dalla primogenita Raddix, nata il 30 dicembre 2019, in cui si legge: “Un uccellino mi ha sussurrato”, come a voler svelare finalmente un segreto – bellissimo – fino ad allora tenuto nascosto agli occhi del mondo.

Una rivelazione a sorpresa anche per il resto della famiglia, che è stata accolta con gioia e sostegno ad esempio da Joel Madden, fratello di Benji, che ha commentato con una serie di cuoricini per esprimere la propria felicità dopo l’annuncio.

Maternità e invecchiamento

Niente foto né altre notizie sul nuovo arrivato in casa Diaz-Madden, a quanto dicono, come in effetti era già avvenuto in passato con la sorella maggiore. Quando questa aveva due anni, però, l’attrice si era lasciata andare a una serie di dichiarazioni emozionate sul significato della maternità: in un episodio del podcast di GOOP aveva infatti rivelato che diventare madre ha cambiato il suo “intero concetto di invecchiamento”.

"Si è riaperto tutto. Sono eccitata. Mi mancano ancora 50 o 60 anni – voglio vivere fino a 110 anni, visto che ho una figlia piccola. Penso che a 40 anni si vive un momento straordinario in cui si apprezza chi sono i propri genitori, e io voglio vivere quel momento con lei, essere lì con lei a 40 anni", aveva detto Cameron Diaz.

E tutto si può dire tranne che la 51enne sia una madre ‘anziana’: l’età anagrafica in cui una donna diventa madre del primo figlio si è molto allungata in questi anni, e sono moltissime le neomamme over 40 o addirittura over 50 anche tra le famose. Diaz non fa eccezione e pur non rivelando nulla sull'effettiva nascita o modalità con cui è appunto diventata genitore (la coppia ha nuovamente scelto un approccio discreto e riservato) è l’amore che dimostra per i suoi figli a fare di lei una mamma a tutti gli effetti.

Cameron Diaz

Madden “Il mio partner nella vita e il miglior padre del mondo”

Invece, lo scorso ottobre, la star del cinema ha fatto una tenera dedica al marito parlando con Jimmy Fallon al suo talk show notturno: Benji Madden “è il mio partner nella vita, ed è tutto. Non ho mai avuto nessuno che mi supportasse così tanto”, aveva detto. “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata – aggiungeva all’epoca –. Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Ed è il miglio padre del mondo”.