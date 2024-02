Chi è Tedua, il trapper più amato del momento dal passato difficile

Tedua e l'adolescenza difficile

Sabato 28 ottobre 2023 | Jesolo, Palazzo del Turismo

Sabato 04 novembre 2023 | Firenze, Mandela Forum

Mercoledì 08 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport

Giovedì 09 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 11 novembre 2023 | Genova, Stadium

Lunedì 13 novembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum

Lunedì 04 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum

Martedì 05 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum

Venerdì 08 dicembre 2023 | Bologna, Unipol Arena

Domenica 10 dicembre 2023 | Napoli, Palapartenope

Martedì 12 dicembre 2023 | Torino, Pala Alpitour

Mercoledì 13 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum

Si scrive Mario Molinari, si leggeÈ lui il trapper italiano del momento che con ogni sua nuova uscita scatena like e condivisioni sui social, guardando crescere esponenzialmente l'attesa per i suoi live. La sua storia è quella di uno che ce l'ha fatta, visto che il suonon è stato semplice. Esempio del, dopo le difficoltà dell'infanzia e dell'adolescenza, è riuscito a farsi strada coronando il suo sogno nel cassetto: quello di vivere con la musica, la sua unica passione. Ma andiamo con ordine.Mario nasce a Genova il 21 febbraio 1994. Ancora piccolo viene dato in affidamento a una famiglia per le gravi difficoltà che si trovava ad affrontare la madre, spostandosi a Milano. In una recente intervista dichiara: "Mi ricordo che una sera avevo distrutto tutto perché volevo stare con la mia madre biologica ". E ancora: "Mia madre è una donna con le palle, che ha lavorato tantissimo, ma appartiene al ciclo dei vinti". Torna, durante l'adolescenza, a Cogoleto, nella periferia del capoluogo ligure. Ma anche qui la situazione non è delle migliori. L'artista infatti deve fare i conti con l'dei compagni di classe, che lo prendono in giro a causa della sua situazione familiare piuttosto particolare. È proprio in questo periodo che inizia ad approcciarsi al mondo del rap. Molinari infatti conosce Izi, Vaz Tè e altri ragazzi che insieme decidono di fondare ilovvero un collettivo musicale. Divide poi la casa con Rkomi , e la loro amicizia sfocia in un connubio di progetti e idee.Nel 2015 torna a Milano e inizia a scrivere una serie di brani, poi riuniti in un mixtape dal titolo "Aspettando Orange County", uscito nel 2015 e prodotto da nomi del calibro di Charlie Charles e Sick Luke. Il successo di questo progetto porta Tedua alla pubblicazione, nel 2017 del suo primo vero album, "Orange County California". Il disco ottiene un buon riscontro di pubblico e viene certificato con il disco d'oro.Ma il trapper non riesce a stare con le mani in mano e già a fine di quell'anno annuncia l'arrivo del secondo album, anticipato dai singoli La legge del più forte e Burnout. Intitolato "", esce nel marzo 2018, e viene accolto molto bene dalla critica per via di alcune peculiarità che lo portano ad allontanarsi dal trap puro di artisti come. "Mowgli" riesce a raggiungere la, certificando la crescita di Tedua nel panorama hip hop italiano. Nel 2018 partecipa ad alcuni brani di artisti che hanno con lui un gran legame, come Ernia (nel singolo Bro) e Rkomi (nel singolo Solletico), e collabora, con Trippie Redd, al brano trap di Fedez Che cazzo ridi. Dal 2020 inizia un nuovo ciclo, con "Vita vera Mixtape" conquistando a più riprese la classifica degli album FIMI.Il suo genere musicale è definito, una ramificazione della trap dal linguaggio più crudo e nichilista. Prima di Tedua si faceva chiamareo Duate e ha rivelato di aver trovato ispirazione per i suoi primi lavori nel telefilm americano The OC. In particolare, l'artista si rivedeva nel personaggio di. Si è innamorato del rap ascoltando i dischi di, 50 Cent e dei Gemelli DiVersi che gli ha regalato la madre.In questi giorni è uscitocon Sfera Ebbasta e in meno di tre ore è arrivato alle centomila visualizzazioni. Il brano, già disco di platino, contenuto nel suo disco "", da sette settimane in classifica, continua la scalata dell'artista di Genova che il 28 luglio dà inizio al suo, in partenza da Rimini. Date fino al 20 di agosto, come prove generali del tour, che da sabato 28 ottobre lo porterà nei palazzetti di tutta Italia. Queste le