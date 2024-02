Coldplay, concerti in Lis e zaini sonori per persone sorde

I Coldplay a Milano e Napoli

Concerti accessibili a tutti

A ogni concerto offriamo interpreti locali della lingua dei segni e Subpac per i nostri spettatori non udenti e ipoudenti, in modo che possano sentirsi più vicini alla musica".

La vocazione sociale della rock band

La "febbre" per iinfiamma l'Italia. E coinvolge tutti e tutte, persino coloro che, di solito, invece rimangono esclusi dai concerti. Lead esempio, che in questo caso hanno invece potuto godersi a pieno l'esperienza incredibile del ritorno - dopo sei anni - della band britannica in Italia, nel segno dell'accessibilità.Ilper il nono album,, ha fatto tappa a, allo stadio Diego Armando Maradona, il 21 e 22 giugno 2023, e in questi giorni (25-26-28-29 giugno) a San Siro asi stanno svolgendo le ultime date della parentesi italiana dei concerti. In entrambe le occasioni, oltre alla grande musica, protagonista degli show è stata. E non solo per le celebri canzoni della tradizione partenopea (di Pino Daniele) e meneghina (accompagnato al violino dal musicista torinese Davide Rossi) che il cantante Chris Martin ha intonato in dialetto durante le esibizioni, facendo esaltare il pubblico presente.Ma la vera chiave inclusiva del Music of the Spheres World Tour dei Coldplay è ben più importante ed è impressa come valore portante della rock band, che ne dà notizia anche sul suo sito ufficiale. "Vogliamo che i nostrie che tutti possano vivere la migliore esperienza possibile", scrivono. Poi elencano le iniziative messe in campo per far sì che questo impegno non rimanga solo a parole: "I Subpac sono dei piccolial ritmo della musica, favorendo una percezione "corporea" dei suoni per persone sorde. "Abbiamo anche collaborato con KultureCity – aggiungono – per fornire borse e una stazione mobile di rifugio per coloro che hanno". E ancora, "Per gli ospiti ciechi o ipovedenti, ora offriamoprima dello spettacolo". Infine l'invito: "Se desiderate beneficiare di una di queste iniziative o avete suggerimenti su come rendere i nostri spettacoli più inclusivi , scrivete a [email protected] ".I Coldplay collaborano da anni con SD Concerts CR per creareuniche in ogni loro show. Un esempio sono i palloncini colorati giganti lanciati sulle note di Adventures Of A Lifetime durante l'esibizione a New York, per stimolare l'esperienza emotiva del pubblico. Ma ancheè un tema molto sentito e la band sa bene che focalizzarsi su questi temi è un bel modo per fidelizzare il pubblico internazionale.Durante quest'ultimo tour, nei concerti in America Latina, i Coldplay hanno sempre parlato in spagnolo e anche nelle tappe successive hanno distribuito apparecchi per persone sorde che favorissero una percezione "corporea" dei suoni. Votati a svariate cause sociali, hanno sposato anche la causa dell'ecosostenibilità dei loro spettacoli. Le iniziative rivolete alle persone con disabilità uditive, in particolare, hanno riscosso untra il pubblico italiano, che sui social ha postato reel e stories durante i concerti, con commenti positivi riguardo le misure messe in campo per far loro vivere un'esperienza incredibile. Come per il pubblico dei normodotati, del resto. "Dagli, da braccialetti e sfere luminose a laser e fiamme, fino a coriandoli e fuochi d'artificio. E infine giubbotto con vibrazioni e interpreti Lis" scrive entusiasta il rapper sordo Brazzo . Mentre sulla pagina Instagram Un Terrone a Milano si legge "Tradurre un concerto nella lingua dei segni per poter permettere a tutti di poterselo godere.".