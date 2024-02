Coming out di Antonietta Bello, ex storica di Lino Guanciale: "Mi piacciono le donne"

L’attrice, ex storica di Lino Guanciale, è lesbica . A quattro anni dalla fine della sua relazione con il collega, protagonista della nuova serie Rai “Sopravvissuti”, la friulana torna a parlare della sua, durata dal 2008 al 2018, e di come sia riuscita a ricostruirsi una vita dopo la fine di quel capitolo. “Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo:. A 35 anni ho capito di essere lesbica ” ha raccontato al settimanale “Diva e donna”.Il volto di numerose fiction come “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo”, “Un passo dal cielo” e “Braccialetti rossi”, ammette di aver molto sofferto per la fine della love story con Guanciale. “Quando io e Lino ci lasciammo fu: dopo tutto l’amore che c’era stato, dopo 10 anni di vita insieme, era un fallimento con cui fare i conti” ha spiegato ai microfoni di “Diva e Donna”. E ha aggiunto: “, ripartivo da zero. Ora sono di nuovo felice, Lino e io siamo rimasti amici”.Dopo la rottura del fidanzamento, l’attrice ha scoperto una parte di lei rimasta inesplorata per oltre trent’anni. “Per me è stato tutto, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatto parte di me da sempre per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni” ha raccontato alla rivista. E ha specificato: “È stato un passaggio graduale, delicato, naturale. Poco alla volta mi sono sentita sempre più attratta dalle donne e poi, a un certo punto,”. Dopo avere intrapreso una relazione con una donna , "conosciuta attraverso amici comuni", l’attrice oggi è single. “Mi chiedevo come sarebbe stato e ora ho capito che avere una relazione con una donna significasu come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare. Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare” ha detto a “Diva e Donna”.