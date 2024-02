Coro sessista al concerto di Myss Keta. Lei sbotta e minaccia di lasciare il palco

Ai concerti solitamente il pubblico canta a squarciagola, balla, salta, batte le mani e fa i cori per incitare l'artista. Ultimamente, però, accade sempre più spesso che gli spettatori prendano di mira chi c'è sul palco. L'ultimo spiacevole episodio è capitato alla rapper e cantautrice. Durante la sua ultima performance per il tour di "", la Myss si è trovata costretta aperché da una sezione del pubblico si è alzato un coro sessista e discriminatorio: "", parole che hanno parecchio indispettito l’artista.In un video immortalato da una ragazza presente al concerto, e condiviso sui social, si può vedere l'artista mascherata che hae ammonito i colpevoli. "" ha tuonato la performer milanese, aggiungendo: "Chi si permette di dirlo verrà infuocato con i miei occhi e lo farò buttare fuori, tra i coccodrilli. Gli verrà mangiato cuore, il fegato e soprattutto la lingua, così che non possiate più dire tutte queste puttanate". Il pubblico è, quindi, scoppiato in un applauso a favore della cantante che, ripreso il controllo della situazione, è tornata ad esibirsi.Il coro in questione, purtroppo, si sente spesso ai concerti rap e trap. Era capitato, infatti, anche alla fine del concerto "" organizzato a Milano da Fedez e J-Ax : mentre la diretta di Italia Uno stava volgendo al termine, e poco prima che le telecamere interrompessero la messa in onda, un coro è partito sottopalco: "Oh, J Ax, portaci a put...e".Nei mesi scorsi ci sono stati altri episodi che hanno coinvolto alcune artiste della musica italiana. Il più eclatante, per forma e modi, aveva riguardato Elettra Lamborghini che, presa a male parole da un membro del pubblico, durante un concerto in una discoteca di Riccione, (le era stato urlato offese come “tr...a” e “putt...a”), aveva fermato il concerto per allontanarlo. E l' ereditiera aveva tuonato: "Allora, c’è uno di questi sfigati qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire", con la musica ormai spenta. "Se avete le palle, prendete e andate fuori dai co...i, ok?" aveva aggiunto prima di riprendere con lo show.Casi analoghi erano stati condivisi da, la rapper di Bando, e, le quali avevano utilizzato i propri social per demonizzare questi avvenimenti.