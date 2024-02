Corpo libero, cinque adolescenti tra le dure regole della ginnastica artistica e un mistero da svelare

La trama di "Corpo libero" tra competizioni e un giallo da risolvere

Un cast di atlete vere ‘prestate’ alla recitazione

Undove il sentirsi parte di un tutto si tramuta in untra scherno e tossicità. E’ quello raccontato dalla serie tv “”, dalsu Paramount+ e nel corso del 2023 in onda su Raidue. La serie - scritta da Chiara Barzini, Ilaria Bernardini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari - è una coproduzione Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+, in associazione con All3Media International. Il teen drama – basato sull’omonimo romanzo di- è un thriller inambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile , sport fatto di leggerezza, salti e voli ma anche di addestramento militare, regole severe e terribili sacrifici.“Da sempre sono interessata a raccontaredove spesso ci sono delle regole proprie. Uno degli aspetti che più mi ha colpito è l’idea della perfezione e della maschera che le ginnaste devono sopportare, esaltata spesso anche con il trucco e i body scintillanti. Si entra in un mondo fatto di oppressione, dove si deve mostrare una facciata perfetta in cui si intravedono delle crepe. È anche interessante vedere cosa ci sia dietro questa, che poi ormai ci riguarda tutti, attraverso il rapporto con i social media ” commentache firma la regia insieme a. Il mondo immaginato da Ilaria Bernardini è pieno di, ossessione e distruzione (fisica e mentale). Salti, cadute, litigi, prove di resistenza, fughe notturne,caratterizzano la quotidianità di questo gruppo di adolescenti così unite e disunite al tempo stesso: “ la ginnastica artistica è un gioco di squadra , non puoi capire nessuna di noi se non capisci le altre”, afferma la voce narrante., dedizione, allenamenti,, voglia di arrivare, riuscire, vincere: la serie tv “Corpo libero” è scandita da tutto questo, è undove la forza centrifuga dell’adolescenza è compressa dalla forza centripeta dell’agonismo, racchiusa in un body scintillante rosa e argento, e in un metro e cinquanta di altezza.“Corpo Libero” è la storia di una settimana che cambierà la vita di un gruppo di ragazze, di, che da Napoli arrivano in Abruzzo per partecipare al torneo. Tra le protagoniste c’è, una ragazza di 15 anni che dopo un brutto incidente, è tornata a gareggiare e fa parte della squadra Vis Invicta che rappresenta l’Italia al torneo. Martina devein un gruppo dominato, in tutti i sensi, dae in cui ci sono anche, soprannominate in modo dispregiativo “le inutili”. Insieme a loro lache ha riversato tutte le sue delusioni del passato in queste ragazze e il, che le cura con passione e dedizione. Per sette giorni le ragazze saranno chiuse in un albergo, gareggiando contro le altre squadre europee. Quando viene ritrovato il, attraverso le indagini di un’ispettrice di polizia, ripercorreremo quanto successo durante i sette giorni.Le cinque giovani protagoniste sono vere ginnaste , per la prima volta sullo schermo:, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro e Giada Pirozzi che interpretano, rispettivamente Martina (la stella della ginnastica che però ha avuto un incidente e adesso è insicura), Carla (la nuova star, manipolatrice, subdola e prevaricatrice), Nadia (l’ombra di Carla), Benedetta e Anna. Nel cast figurano, poi,nei panni del medico sportivo Alex Borrelli,in quelli della coach Rachele Riace e Barbara Chichiarelli in quelli della detective Elena Pace.