Diabolik compie sessant'anni. E con lui Eva Kant, la ladra più famosa dei fumetti

Una donna che solo due donne potevano inventare

La ladra dal fumetto al cinema

e con lui, la ladra più famosa e sexy dei fumetti . Ilusciva il primo numero di Diabolik, personaggio nato dalla penna di, colte signore appartenenti alla borghesia milanese che, con straordinario intuito, si lanciarono in un’impresa che valicò i confini italiani per conquistare tutto il mondo e fare storia. Al prezzo di 150 lire, il fumetto s’intitolava “” e il protagonista, fin da subito, aveva caratteristiche ben precise:, esperto in chimica, capace di straordinari travestimenti da lui stesso ingegnati ma al tempo stesso dotato di un ferreo codice d’onore volto a ripagare i più deboli. Nel primo numero compariva anche il suo rivale ed alter ego, l’integerrimo ispettore Ginko mentre laapparve nel terzo episodio del fumetto dal titolo “” (a marzo 1963). Eva è fredda e sensuale , ha un carattere, è spietata ed è capace di apprendere dal suo compagno ogni tecnica di travestimento. E’ una donna come solo due donne potevano inventare, diversa da tutte le eroine che l’avevano preceduta e da tutte quelle che tenteranno, invano, di imitarne il fascino., Lady Kant è vedova di tale, ambasciatore del Sudafrica morto in circostanze misteriose e sospette. È stato, infatti, sbranato da una pantera, ufficialmente nel corso di una battuta di caccia. Ma si dice che, in realtà, a spingerlo nelle fauci della belva sia stata la moglie. E lei, al suo primo incontro con Diabolik, dichiara, quasi vantandosene, di essere una, con trascorsi di avventuriera e spia industriale. Dimostra immediatamente una freddezza e una determinazione pari a quella di Diabolik, salvandolo in extremis dalla ghigliottina. Nel tempo ammorbidirà la propria immagine con una, antitetica a ogni volgarità, costruendo un rapporto di coppia solidissimo e basato sulla condivisione dello stesso stile di vita. Inizialmente Eva accetta un ruolo di spalla, subordinata alle decisioni di Diabolik ma col tempo segue un percorso di crescita che la porta a essere sempre più autonoma, indipendente, libera. La sua ‘ emancipazione ’ raggiunge l’apice nel 2003 quando in edicola arriva l’albo speciale “”.Diabolik è stato celebrato sul grande schermo nell’omonimo film didel 1968, nel docu “” del 2019 e nel 2021 nel lungometraggio firmato daigrazie all’interpretazione di Luca Marinelli. Il prossimouscirà il sequel “” con Giacomo Gianniotti (al posto di Marinelli) e Miriam Leone ancora Eva Kant oltre a Valerio Mastandrea, ispettore Ginko.Mirian Leone si è calata perfettamente nei panni della Kant delle sorelle Giussani, portando sulla scena tutta la carica sensuale e i dettagli beauty della famosa ladra, seppure con alcuni tratti moderni: capelli biondi con tanto di, ‘cat eyes’ neri per unoe il, chic ma non eccentrico. Diversa, invece, la Eva Kant interpretata da. L’attrice austriaca ha personalizzato la ladra più famosa del mondo. Nel primo film dedicato a Diabolik nel 1968, Eva appare con unache copre la fronte della protagonista che spesso sfoggia una, mettendo da parte il famoso chignon. Ma non la sensualità della ladra.