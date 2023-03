Diletta Leotta è incinta. In un mondo sempre più social, anche la gravidanza si condivide con i fan. E così, la presentatrice di Dazn, Diletta Leotta conferma i rumors che circolavano ormai da settimane con un video postato su Instagram. Insieme al fidanzato Loris Karius, la conduttrice scrive: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già?”. E la coppia aggiunge: “Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”. I due nel video si abbracciano felici sulle note di “Fix You” dei Coldplay.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

In breve tempo la notizia ha fatto il giro del web e il post ha fatto il pieno di ‘cuoricini’ e congratulazioni dei fan della Leotta (che su Instagram ha un esercito di oltre 8,6 milioni di follower), persone comuni e personaggi pubblici. La cantante Elodie è stata tra la prime a felicitarsi con tre iconcine affettuose, mentre Elettra Lamborghini ha postato un “Tantiiii auguriiiiii” seguito da baci. Poi i tantissimi cuori di Chiara Francini, quelli di Ludovica Comello, di Francesco Arca e di Aurora Ramazzotti (che sta per partorire) mentre Giulia Salemi ha scritto “che meraviglia”.

La storia tra la 31enne, volto del calcio in tv, e il 29enne, portiere in forze al Newcastle, è iniziata lo scorso autunno: i due si sarebbero conosciuti sui social, e tra un like e un cuoricino, hanno iniziato a frequentarsi. Dal vivo si sono incontrati per la prima volta a Londra, durante una cena organizzata da comuni amici all’inizio di ottobre 2022. La scintilla è scattata subito tanto che già pochi giorni dopo il primo incontro, il calciatore sbarcava in Italia per andare a trovarla. Le antenne dei paparazzi si sono subito drizzate anche se nei primi tempi è stato difficile riprenderli insieme. Ma le foto di lui e lei che entravano nello stesso palazzo milanese, seppur in momenti diversi, erano stati un segnale abbastanza inequivocabile. Tanto che solo dopo pochi giorni la coppia è uscita allo scoperto.