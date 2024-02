Dopo la proposta all'Arena, matrimonio per i primi ballerini della Scala

La romantica promessa

Gli auguri speciali

Matrimonio, quando l'amore è a passo di danza

Vi ricordate la romantica proposta di matrimonio all’Arena di Verona durante il gala “”? Ebbene, i ballerini della Scalasono marito e moglie. I duedella Scala di Milano, Nicoletta Manni (31 anni) e Timofej Andrijashenko (28 anni), si sono sposati il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo.La cerimonia si è svolta nella basilica di Santa Caterina d'Alessandria a, in provincia di Lecce, città d'origine di Manni. Se la proposta era stata romantica, non da meno è stato il ricevimento di nozze, curato nei minimi dettaglia a partire dal portale adorno di fiori dai colori delicati. La, insegnante di danza, ha ideato una graziosa coreografia per una decina di sue piccole allieve in tutù bianco, che hanno accompagnato l’ingresso in chiesa della sposa, al braccio del padre. [caption id="attachment_95193" align="alignnone" width="1080"] I ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko (Instagram)[/caption] Leper il corteo non sono state scelte a caso, trattandosi di un brano del balletto “La dama dalle camelie”, molto amato dai due danzatori che ne sono interpreti struggenti. Ovviamente il testimone dello sposo rispondeva al nome di Roberto Bolle . Dopo il “sì”, ad attendere gli sposi nella piazzetta antistante la chiesa una piccola folla di amici e parenti per il lancio di. La celebrazione è proseguita alla Masseria San Lorenzo, dove proprio nella notte in cui si osservano agli astri sono arrivate, accolte dagli applausi degli invitati.Tra loro i primi ballerini Claudio Coviello e Alice Mariani, i solisti Gabriele Corrado, Mattia Semperboni, Christian Fagetti, Maria Celeste Losa, insieme a tanti amici del corpo di ballo scaligero. Presente anche la First Soloist del Royal Ballet. [caption id="attachment_95203" align="alignnone" width="683"] La cerimonia si è svolta nella basilica di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina (Instagram)[/caption] Nella masseria illuminata da mille luci e decorata di fiori chiari, si è poi svolta la cena con, accompagnata da musica e da momenti di danza. Gli sposini, poi, si sono esibiti in und'eccezione oltre che nella pizzica, ballo tipico salentino. Quindi il taglio della torta a tre piani e l’immancabilehanno siglato a tarda notte il giorno più bello di Manni e Andrijashenko.La loro promessa era stata una delle più romantiche e riuscite mai passate su un palco che ha goduto della complicità di Roberto Bolle. L’ étoile li aveva invitati a esibirsi – come d’abitudine – nel suo gala “Roberto Bolle and Friends” all’Arena di Verona e aveva chiesto loro di interpretare il famoso passo a due del balcone tratto da “”. Quindi aveva “tramato” con il giovane danzatore Timofej – per gli amici semplicemente “Tima” perché potesse fare alla sua amata la proposta.Il ballerino lettone al termine della performance, e dopo gli applausi finali,davanti alla fidanzata e le aveva chiesto la mano. Lei, sorpresa e felice, non aveva esitato nel pronunciare il fatidico sì.I due primi ballerini della Scala hanno ricevuto gli auguri speciali di Roberto Bolle. Sui social, postando una foto insieme agli sposini ha scritto: “Il grande giorno è arrivato! Oggi si sposano questi miei due amici stupendi.”.A loro sono arrivati auguri anche di amici illustri comeche ha postato per loro una storia su Instagram dove annuncia la presenza degli sposini al “N20 Back Home”, il grande concerto di Galatina che celebrerà, sabato 12 agosto, i vent’anni deiNicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono incontrati la prima volta nel 2012, a Milano, per il, dove erano rivali.Poi, due anni dopo, si sono ritrovati, insieme, alla Scala come primi ballerini. Così è iniziata la loro partnership artistica, battezzata dai ruoli di. E galeotto fu il balletto: sono passatida quando le due étoile si sono conosciute e nella notte di San Lorenzo hanno celebrato la loro unione, nella danza e nella vita. Tra i prossimi impegni professionali, la coppia si esibirà alla Scala il 15 settembre sulle note de “”.