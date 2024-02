Drusilla Foer: "Simbolo di inclusione? Non faccio nulla per esserlo, ma ne sono felice"

Ricordi d'estate

L’estate di Drusilla Foer ? “Comincia tanti anni fa, un’estate calda in campagna: dopo pranzo coi miei fratelli venivo obbligata a dormire“. Ricordi d’infanzia della nobildonna toscana (all’anagrafe Gianluca Gori) nota al pubblico, ma definitivamente esplosa sul palco del Festival di Sanremo 2022, dove ha co-condotto una serata accanto ad Amadeus. Versatile, eclettica, dissacrante, l’artista si prepara ad affrontare una stagione ricca di appuntamenti sul palco, molti dei quali hanno già registrato il tutto esaurito. È il caso della data fiorentina del tour teatrale di, recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla, che la vedrà esibirsi in alcuni dei teatri open air e spazi più prestigiosi d’Italia: la versione rivisitata - arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicist- è in programma per, mentre“Sdraiata accanto a mio padre e mi lamentavo perché faceva caldo - riprende il racconto d’infanzia di Madame Foer , vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa - . Lui, per tranquillizzarmi, faceva il rumore del vento soffiandomi con le labbra tra i capelli». Personaggio al di là del genere, icona di stile che mette in mostra durante il suo spettacolo, attualmente in tour e su Raidue, dove si è conclusa la trasmissione (già riconfermata) l’, a estate finita Drusilla. Nel frattempo ha ritirato ilper il miglior cameo dell’anno al Maxxi di Roma grazie al filmdiretto da Claudio Norza, nel quale interpreta la nonna-strega della giovane protagonisti. Con i suoi capelli candidi, i preziosi abiti di sartoria, l’ironia irriverente ma mai volgare, la sorprendente creatura scenica è un concentrato di eleganza, saggezza non banale, talento, originalità.Un simbolo di inclusione amato e apprezzato: "se i pensieri che esprimo servono a supportare idee e battaglie per la parità, contro violenza e ingiustizie», commenta. Ma Drusilla finirà per divorare Gianluca, vedremo mai in scena Gigo senza parrucca e abito femminile? «Ma sì – sorride – , prima o poi uno spettacolo glielo lascerò fare. Mica posso lavorare solo io".“Ognuno si veste come vuole, bacia chi vuole, si sente come vuole, è molto semplice“. Ecco l’identità di genere secondo Drusilla Foer, personaggio frutto della fantasia dell’attore e drammaturgo toscano. “Non capisco dove nasca il problema – prosegue – . Forse dal fatto che ogni libertà presuppone una responsabilità, e più le libertà sono ampie, più c’è il rischio dell’inciampo su chi non ha le stesse consapevolezze. Ci vorrebbe una tale chiarezza su cos’è la discriminazione sul genere“. La? “Un investimento a lungo termine: ci sarà sempre un padre di famiglia che pensa: quel finocchio-quella troia-quel travestito di m…. è importanteche obbliga, o consiglia, o ispira gli adulti, a fare attenzione al linguaggio che usano coi bambini e gli adolescenti nel momento in cui questi iniziano a percepire la sessualità e la fisicità. Io per prima, da piccola, mi sono sentita autorizzata ad avere dei pensieri perché venivano verbalizzati“, ha sottolineato Drusilla Foer durante una recente intervista alla Stampa. Esploso sul palco dell’Ariston, ilpersonaggio interpretato da, l'ha raccontato la stessa, ospite nel salotto di, su Canale 5. “Molte cose di me non le conosco. Appena ne avrò preso consapevolezza non mancherò di ammetterle anche a voi tutti”, si descrive così sotto la voce, il suo sito, l’artista, conduttrice, attrice, scrittrice, considerata da più parti come un’icona di stile e di eleganza.Drusilla prende vita intorno al 2010 dalla mente di, attore, cantante, fotografo, nato a. Lei, invece, è nata a Siena, ma è cresciuta a Cuba, dove si trasferì con la famiglia a causa del lavoro del papà, che era un diplomatico. “Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende all’essere liberi”, scrive Drusilla. Ha vissuto in tante città, Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid e New York, dove ha aperto un negozio di usato, il, “diventato in poco tempo un punto di ritrovo di artisti, pensatori, rock star”. Da dieci anni vive a Firenze. “Il mio unico lusso è Ornella, assunta anni fa come domestica ma divenuta figura centrale della mia vita. A lei devo tutta la solidità che posseggo. Che è direttamente proporzionale alla crudeltà che la caratterizza”, scrive Drusilla Foer.Drusilla ha iniziato a farsi conoscere con. Nel 2012 ha preso parte adi. È stata giudice di Strafactor. Ed è stata anche opinionista dello show di Piero Chiambretti CR4 La repubblica delle donne e di Ciao maschio di Nunzia De Girolamo. Ha recitato per, nel film. Nel 2021 ha pubblicato il suo libro di memorie, Tu non conosci la vergogna. E nel 2022 ha preso parte alla terza serata del, come co-conduttrice. Oggi porta a teatro il suo spettacolo– il recital, ora in versione Estate.Oltre, alle due date toscane,, ecco le date dello spettacolo VENERDI’ 15 LUGLIO – PESCARA – Teatro D’Annunzio www.ticketone.it https://www.ciaotickets.com/ MARTEDI’ 19 LUGLIO – SAN LEUCIO (CE) – Belvedere www.ticketone.it / www.go2.it VENERDI’ 22 LUGLIO – VERBANIA (VB) – Arena del Maggiore - link biglietti : https://bit.ly/39WAjhH LUNEDI’ 25 LUGLIO – ROMA – Cavea - Auditorium Parco della Musica www.ticketone.it MERCOLEDI’ 27 LUGLIO – FERMO – Villa Vitali www.vivaticket.com GIOVEDI’ 28 LUGLIO – PESARO – Parco Miralfiore www.vivaticket.com VENERDI’ 30 LUGLIO – TERNI – SOLD OUT Anfiteatro romano AGOSTO: MARTEDI’ 2 AGOSTO – ESTE (PD) – www.vivaticket.com www.ticketone.it VENERDI’ 05 AGOSTO – SANREMO (IM) – Teatro Ariston https://aristonsanremo.com/teatro-programmazione www.ticketone.it MARTEDI’ 09 AGOSTO – GROTTAGLIE (TA) – Cave di Fantiano www.vivaticket.com MERCOLEDÌ 10 AGOSTO – BRINDISI – Capannone ex Montecatini VENERDI’ 12 AGOSTO – REGGIO CALABRIA – Catonateatro www.catonateatro.it GIOVEDÌ 25 AGOSTO – GARDONE RIVIERA (BS) – Anfiteatro del Vittoriale http://www.ticketone.it e www.boxofficelive.it VENERDÌ 26 AGOSTO – MANTOVA – Esedra di Palazzo Te http://www.ticketone.it SABATO 27 AGOSTO – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria www.ticketone.it LUNEDI’ 29 AGOSTO – MACERATA – Sferisterio www.ticketone.it SETTEMBRE: MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE – PALERMO – Teatro di Verdura www.ticketone.it SABATO 10 SETTEMBRE – AGRIGENTO – Teatro Valle dei Templi http://www.ticketone.it MARTEDÌ 13 SETTEMBRE - TAORMINA- Teatro Antico http://www.ticketone.it