Dua Lipa è cittadina onoraria dell’Albania: "Sono molto orgogliosa"

Le sue radici albanesi

dell’ Albania . Il presidente dell'Albaniaha concesso la cittadinanza alla pop star britannica di origine albanese Dua Lipa per quello che ha definito “il ruolo dell'artista nel diffondere la fama degli albanesi a livello internazionale attraverso la sua musica”. Begaj ha sottolineato che a Lipa è stata concessa la cittadinanza in vista deldell'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano (28 novembre).“Sarò anch'io un albanese” sono le parole di Lipa prima di pronunciare il giuramento di cittadinanza al municipio di Tirana, mentre subito dopo – via social – ha condiviso la sua gioia. “Grazie presidente Bajram Begaj e grazie sindaco Erion Veliaj per questo onore.Grazie, mi sento molto orgogliosa” scrive sul suo profilo Instagram la cantante postando una serie di scatti della cerimonia a cui ha partecipato con un, indossando un completo che ha mixato i trend più gettonati di stagione. L'artista si è quindi fatta scattare una fototessera, prendere le impronte digitali e ha firmato un modulo di richiesta di carta d'identità e passaporto. “Felice che oggi, alla cerimonia di giuramento della cittadinanza albanese ho avuto il piacere di conoscere una ragazza come te,” sono, invece, le parole delche proprio nella giornata del 28 novembre è impegnato con i festeggiamenti per l’anniversario dell’indipendenza e tra questi ci sarà anche una performance dell’artista.Dua Lipa (27 anni) è nata ada genitori albanesi immigrati dal Kosovo Anesa e Dukagjin Lipa. Ha iniziato a cantare a cinque anni ed è stata musicalmente influenzata da suo padre, ex cantante e chitarrista di un gruppo rock. La cantante ha cominciato asu YouTube quando aveva 14 anni, prima con cover poi con inediti Il suo album di debutto, “”, pubblicato nel 2017 contiene singoli di successo come “New Rules” e “IDGAF” . Da lì non si è più fermata. “”, suo secondo lavoro uscito a fine marzo 2020, dopo una sola settimana raggiunse la prima posizione della classifica britannica degli album, trainato dai singoli “Don't Start Now”, “Physical”, “Break My Heart” e “Levitating”. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata diversi riconoscimenti musicali, tra i più importanti dei quali figurano(nel 2019 come Miglior nuovo artista) eDua Lipa ha sempre menzionato le propriecome parte integrante della propria cultura. Nel 2016 insieme al padre ha fondato la “”, associazione di beneficenza in sostegno deidel Kosovo che nelle sue intenzioni è destinata a fornire ai giovani artisti senza possibilità economiche un luogo dove esercitarsi (sale prove, palestre di danza). Collateralmente figura anche il “”, manifestazione canora che si tiene dal 2018 a Pristina, dal cui sindaco ha ricevutoin segno di riconoscimento per i servizi resi.Tante le iniziative, poi, portate avanti con altri artisti sempre per la sua. Per esempio, nel novembre 2019, dopo il, Dua Lipa e altre celebrità del mondo musicale come Rita Ora e Bebe Rexha, con cui condivide le origini, rivolsero un appello ai fan affinché inviasseroin soccorso dei terremotati rimasti senza sostegno logistico. La cantante fa anche parte del gruppo di artisti che nel 2018 si esibirono a Roma a unin Italia dedicato alla memoria di, considerato l’eroe nazionale dell’Albania. Nel luglio 2020, con un tweet, ha espresso il desiderio chesi unissero a fare parte di una, corredandolo con l'immagine di una mappa ritenuta rappresentare la diffusione geografica dell'etnia albanese nei Paesi balcanici. Il messaggio ha provocato immediate e accesissime polemiche visto il dibattuto e non ancora risolto status diplomatico di alcune tra le nazioni menzionate, tanto che unasulla rete non esitò a bollarecon l'epiteto di “fascista” e propugnatrice dell'espansionismo albanese. La cantante, sempre tramite i social, ha spiegato di non aver mai avuto la minima intenzione di promuovere qualsivoglia rivendicazione territoriale, separatismo etnico od odio nazionalistico ma di incoraggiare chiunque a essere