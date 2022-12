L’attesa è finita: la terza stagione di “Emily in Paris” sbarca su Netflix il 21 dicembre alle 9 e con lei tutto il glamour di Lily Collins, il romanticismo di Parigi, la vita frenetica delle agenzie di marketing e della comunicazione digital. Ma anche l’esuberanza e la simpatia di Ashley Park, coprotagonista della serie che da bambina ha affrontato una dura battaglia contro la leucemia.

All’attrice americana di origini asiatiche, Ashley Park (31 anni) – nella serie è l’amica di Emily, Mindy Chen – è stata diagnosticata la leucemia quando aveva soltanto 15 anni. Sei cicli di chemioterapia e otto mesi di ricovero in ospedale che hanno segnato la sua adolescenza cambiandola profondamente. “Quando ho sconfitto il cancro, ho sentito che l’avrei fatto vincere se avessi lasciato che mi definisse”, racconta l’attrice al “Sunday Times” ricordando la sua reazione alla malattia e il desiderio di riappropriarsi della sua vita. “Ho perso un semestre di scuola ma non volevo tornare indietro e ripeterlo, volevo continuare con la mia vita e mi andava bene essere un semestre indietro rispetto agli altri” dice ancora. Quando è arrivata la diagnosi, per Park è stata una doccia fredda. “Ero un’adolescente che non aveva la benché minima idea del proprio corpo, figuriamoci di una malattia del genere” racconta l’attrice che grazie alla sua forza di volontà ha trovato il modo per affrontare e sconfiggere la malattia. “So che in certi momenti della mia vita arriva sempre come un’illuminazione, qualcosa che mi fa cambiare il modo di pensare. È come se la mia mente si rifiutasse di farsi definire, di farsi modellare dalle cose che mi succedono” spiega l’attrice. E prosegue: “Penso che non voler essere definita dalla malattia mi abbia reso quello che sono oggi: mi ha sicuramente reso più resiliente, ma penso di essere sempre stata così. Penso che mi abbia reso più orientata alla soluzione piuttosto che al problema”.

Se il grande successo è arrivato con la serie tv “Emily in Paris”, Park ha iniziato dal teatro. “L’esperienza del cancro è tra le ragioni per cui faccio teatro. Appena uscita dall’ospedale non vedevo l’ora di avere persone intorno. I costumi, le canzoni e il resto mi facevano smettere di essere solo la ragazza che aveva il cancro” sono le parole dell’attrice che a tre anni è entrata nella Oceanside Dance Academy e a 5 ha iniziato anche lezioni di pianoforte. Le sue prime performance da attrice, cantante e ballerina risalgono alle recite scolastiche, mentre a Broadway il successo arriva con il musical “Mamma Mia!” e “The King and I”, suggellato dalla nomination per un Tony Award nel 2018 per la sua interpretazione encomiabile di Gretchen Wieners nel musical “Mean Girls”.

Il successo di “Emily in Paris”

“Emily in Paris” è una serie creata da Darren Star, già ideatore di “Beverly Hills 90210” e soprattutto di “Sex and the City”. La commedia romantica, in onda dal 2020, gira intorno alle avventure di Emily Cooper – interpretata da Lily Collins, figlia del celebre musicista inglese Phil Collins – appena trasferita a Parigi per seguire il lavoro dei suoi sogni. Ambiziosa direttrice di marketing, Emily porta la sua visione del mondo nella città dell’amore e tra un lavoro che ama ma che non sempre è rose e fiori, nuovi amori, nuovi amici e una nuova avventura da influencer, sfoggia meravigliosi outfit sullo sfondo di una splendida Parigi.

La terza stagione di “Emily in Paris”

Come si capisce dal trailer dei nuovi episodi, nella terza stagione della serie (10 episodi in tutto), Emily resta a Parigi ma è ancora alle prese tra due fuochi: Alfie e Gabriel (s’intravede anche un viaggio in treno a tre, dalle conseguenze davvero imprevedibili). La giovane donna sembra però determinata a cercare una propria indipendenza e per questo si taglia anche la mitica frangia che l’aveva caratterizzata dalla prima stagione. Sul lavoro, Emily prende tempo e nel frattempo “fa il doppio gioco”, giostrandosi tra Madeline e Sylvie. Tra scampagnate romantiche in mezzo ai campi di lavanda, sognanti giri in mongolfiera, rigeneranti aperitivi in piscina e feste in cui sfoggiare abiti a dir poco vistosi, la protagonista dovrà pian piano decidere quale strada prendere: una decisione che cambierà per sempre il suo destino a Parigi.

Il cast della terza stagione

Nel cast della terza stagione della serie tornano tutti i principali personaggi dei precedenti episodi. Lily Collins, ovvero Emily, avrà al suo fianco l’amica Mindy interpretata da Ashley Park. L’attrice Philippine Leroy Beaulieu è Sylvie, Lucas Bravo interpreta Gabriel, Samuel Arnold è Luc, Camille Razat è Camille e Bruno Gouery presta il volto a Julien. Cresce d’importanza il personaggio di Alfie (l’attore Lucien Laviscount) e ci saranno due nuove guest star: Paul Forman nei panni di Nicolas de Leon e Melia Kreiling in quelli di Sofia Sideris.