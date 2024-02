Emma e Belen amiche? Quando la sorellanza è possibile

Emma, Belen e Stefano: il triangolo mai dimenticato

Le due donne abbracciate: i commenti del web

A "Le Iene" la complicità femminile

? La foto pubblicata sui social, ormai diventata virale, è l’esempio di come due donne, che possono lasciarsi alle spalle il passato in nome della, quella solidarietà al femminile di cui tanto si parla ma ancora troppo spesso non viene messa in pratica. Nello scatto social si vede Emma Marrone Belen Rodriguez . Le due appaiono complici e divertite, proprio come due vecchie amiche.La cantante salentina, pubblicando sul suo profilo Instagram due selfie in compagnia della conduttrice tv argentina, scrive: “. Insieme alla super @belenrodriguezreal” accompagnando la frase con un cuore.Il post, come era prevedibile, è stato sommerso di “like” e commenti. Come mai tanto clamore? Semplice, perché in passato tra le due. Nel 2012 la cantante era la fidanzata ufficiale di(i due stavano insieme dal 2009). I due si erano conosciuti nello studio Mediaset di “Amici”.Ma nell’edizione 2012 del programma, l’argentina venne scelta dacome ballerina speciale, affiancata proprio da De Martino. Tra i due scattò la scintilla a passo di danza. E quell'anno, lasciandola poi per la showgirl argentina, oggi madre di suo figlio Santiago. All’epoca ilfu molto chiacchierato con titoloni sul tradimento che andarono avanti per mesi. Fu un periodo difficile per la cantante.“Per me non è stato semplice,. Tutti volevano che parlassi e avevo i giornalisti sempre fuori. Quindi mi sono concentrata sulla musica” le parole dell'artista salentina su quel periodo.Una rivalità in amore che i fan non hanno dimenticato e, infatti, tra i commenti al post molti si sono scatenati con. “A Stefano De Martino piace questo elemento” scrive un utente. “Ricordo ancora quando cantasti ‘Bella senz’anima’ ad Amici riferendoti a lei” aggiunge un altro. E, poi: “Non ti sei persa niente.…” scrive un altro utente consolando la cantante.“Eri, sei e sarai sempre una signora” aggiunge un altro utente rivolgendosi sempre alla cantante. Tra gli altri commenti anche: “A Shakir a piace questo post” riferendosi ironicamente alle polemiche del tradimento anche tra la cantautrice colombiana e l’ex calciatore Gerard Piqué. Leggendo i vari commenti si trovano – soprattutto donne – che lodano Emma per essere riuscita a lasciarsi tutto alle spalle, apprezzando la “cazzimma” della cantante 38enne, ovvero la forza perSe la foto postata sui social era per annunciare la presenza della cantante all’ultima puntata de “ Le Iene ”, anche in studio tra le due donne si nota una certa sintonia. Marrone, cantando “” inciampa un paio di volte, cosa che era accaduta anche all’argentina nella puntata precedente. “Noi, però, sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene” le parole dell'artista dopo che la conduttrice l'aveva aiutata a rialzarsi.Il clima disteso, i sorrisi, le pacche sulla spalla e gli abbracci tra le due donne: tutte cose impensabili fino a qualche anno fa quando i media ‘ricamavano’ sul loro antagonismo. Quella narrazione (tossica) di due donne in competizione che si accapigliano per un uomo sembra ormai preistoria. La cantante e la showgirl dimostrano che la complicità femminile esiste veramente.