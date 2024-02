Emma, la dedica alla bambina-futuro: "Se fossi stata davvero mia figlia"

La bambina al concerto

Ciao Bambina stupenda Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose.

Tipo.. hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c'è la musica.

La dedica: "Come tenere sulle spalle il futuro"

Cresci bene piccola bambina. Non scordare l'emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni.

È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po' come tenere il futuro.

Le reazioni al post

La maternità da single

Mentre dal palco del Forum di Assago a Milano, lunedì 8 maggio, Tananai infiammava il pubblico con le sue hit, tra le centinaia di spettatori ce n'era una d'eccezione, anzi due. Ad assistere al concerto, infatti, c'era anche, protagonista di un momento davvero emozionante. La cantante salentina ha preso spunto dalla serata, e da un momento ben preciso in particolare, per raccontare un suo lato molto personale.Un post toccante, in cui la 38enne, immortalata in uno scatto conmentre le due ascoltano la musica del cantautore, rivela un aspetto intimo, la sua voglia di maternità . Emma, su Instagram, scrive proprio rivolvendosi alla bimba:Una domanda che lascia intendere i pensieri più intimi dell'artista, che non nasconde un desiderio magari celato ma mai veramente messo da parte nonostante in passato si sia definita più volte "". Il post, poi, continua con un riferimento anche all'amore per la musica live.Ma è nella seconda parte del messaggio affidato ai social che Emma Marrone si rivolge alla piccola, quella che ha tenuto come una sorella maggiore, come una mamma, sulle spalle durante il concerto, per permetterle di godersi appieno lo spettacolo. Ed è questo l'invito che le rivolge:Infine la salentina conclude con una sorta di ringraziamento profetico:ti prego👏👏 una riflessione troppo bella" scrive un'utente commentando le parole di Emma, nel post in cui dedica un'emozionante riflessione alla bimba che ha tenuto sulle spalle durante la tappa milanese del tour di concerti di Tananai (mercoledì 10 maggio sarà al Nelson Mandela di Firenze). Non è l'unica a chiedere alla cantante di realizzarci un pezzo, mentre altri followers, centinaia, le rivolgono, augurandole anche di coronare presto il sogno di diventare mamma. Ad esempio c'è chi le scrive: "... se sei in grado di provare amore... quell'amore puro... che più ne dai... e più te ne ritorna. È già pensare di esserlo stata anche solo un frammento di secondo... che ti rende madre di tutte le figlie del mondo". Emma ha parlato già in passato del suo sogno di diventare mamma, come in un'intervista del 2016 in cui diceva: "Ho sempre desiderato un figlio. Ma vorrei che avesse un padre all'altezza del ruolo". Per ora di uomini degni di quel ruolo, però, non sembra averne trovati: due le rotture 'storiche', quella con Borriello e quella con Stefano De Martino. Poi moltissimi flirt che le sono stati attribuiti senza però trovare riscontro: la 38enne si dichiara infatti single. Non manca certo l'ironia su questa situazione: alla notizia del raggiungimento degli 8 miliardi di persone, ad esempio, aveva scherzosamente commentato su Twitter: "Ce ne fosse uno che si fidanza con me".Ma al di là dello scherzo, delle battute, non ha mai smesso di cercare l'amore e nemmeno di desiderare un figlio. Perché è convinta che per diventare mamma non sia necessario un uomo, come detto a Vanity Fair in una recente intervista, non senza una polemica sulle leggi attuali e sulle politiche adottate (o non adottate) dal governo italiano. "Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero - dichiarava - perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto" aveva aggiunto svelando di aver conservato il tessuto ovarico