Eurovision 2023, Marco Mengoni: "Qui per dire stop a questa pazza guerra"

L’Eurovision 2023 parla italiano: Alessandra Mele

Ancora Italia sul palco

La scaletta della finale dell’Esc 2023

All’Eurovision 2023 occhi puntati su Marco Mengoni che chiede la fine della guerra in Ucraina. Sabato 13 maggio (dalle 21) allaè in programma la finale della 67esima edizione dell’Esc, Eurovision Song Contest , la grande kermesse musicale europea. Lo show va in onda, in diretta, sucon il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. In gara bentra cui, appunto, l’Italia con Marco Mengoni e la sua “Due Vite”, brano con cui si è aggiudicato Sanremo 2023 Per l’artista di Ronciglione – dove in piazza è tutto pronto per la festa – si tratta della: il cantante ha gareggiato dieci anni fa con “”, brano con cui aveva ha vinto la 63esima edizione del festival di Sanremo. Nel 2013 l’Eurovision era a Malmo, in Svezia, e Mengoni si classificò. Stavolta siamo a Liverpool – anche se l’Esc 2022 è stato vinto dall’Ucraina – e per l’italiano sarà una serata tutta in salita. Secondo i bookmaker, ci sonoper il cantante di Ronciglione: è offerto a una quota compresa tra 38 e 41 su Planetwin365 e William Hill. Gli scommettitori, infatti, puntano tutto sui paesi scandinavi e sul possibile bis dell’Ucraina.Ma al di là dei pronostici, in unodove si punta molto alle scenografie - tra piume, paillettes, trucchi e giochi di luce - Mengoni. Intanto, perché porta un brano molto profondo: “Due vite” è, infatti, invito a prendere, provando a non avere rimpianti e accettando ciò che si è e si è stati. E soprattutto accogliendo gli errori commessi nel corso della propria esistenza, che rappresentano vari momenti di crescita.“Due Vite è una canzone molto intima, su un periodo strano che ho vissuto per davvero. Ho riflettuto molto su cosa portare perché ho lavorato molto su di me, sulle mie emozioni e i miei pensieri, e alla fine ho scelto 'Due Vite' perchédel tutto in quel periodo” le parole dell’italiano in conferenza stampa. In secondo luogo, il cantante italiano ricorda al mondo perché l’Eurovision 2023 si svolge in Gran Bretagna. “” le dichiarazioni dell’artista di “ Materia ” sempre in conferenza stampa.L’Ucraina, quindi, avrebbe dovuto ospitare la manifestazione, grazie alla vittoria dellalo scorso anno a Torino, ma la situazione del Paese non lo ha consentito. L’Esc e Liverpool (addobbata di giallo e blu) però hanno volutol'Ucraina. Non senza polemica finale. Perché l'European Broadcasting Union (Ebu), che organizza la kermesse, ha dettodel presidente Volodymyr Zelensky Tornando alla finale dell’Esc, oltre a Mengoni, porterà l'Italia sul palco anche la savonesein gara per la Norvegia con la canzone “”. Al secolo Alessandra Watle Mele, la giovane popstar ènel 2002 da padre italiano e madre norvegese: cresciuta a Cisano sul Neva, in provincia di Savona, al termine degli studi superiori si è trasferita nella terra d'origine della mamma, prima a Porsgrunn e poi a Lillehammer, dove ha studiato al Lillehammer institute of music production and industries (Limpi) e intrapreso la carriera discografica. Con la sua “”, l’italo-norvegese è tra lesecondo le previsioni dei bookmaker, con il brano già nella classifica dei più ascoltati sulla piattaforma streaming Spotify., di inclusività, di potere di sentirsi forti anche quando magari la vita non è nel posto migliore” sono le parole della cantante ai microfoni di “Imusicfun” dal turquoise carpet di Liverpool. Apertamente bisessuale , già qualche tempo fa Mele aveva svelato qualche dettaglio sulla suae sul significato della sua canzone: “Fa vedere il potere delle donne, ma anche il potere di tutte le persone”. Mele aveva anche aggiunto: “. Io sono bisessuale e, quando vivevo in Italia, ho dovuto nascondere chi ero perché alcuni miei amici e alcuni miei parenti non lo avrebbero approvato" "Perciò penso, senza preoccuparsi dell'opinione altrui. Così come penso sia importante accettare anche i momenti brutti della vita, che però ci rendono più forti” aveva detto la giovane cantante.All’Esc 2023 un altro po’ di Italia è rappresentata da, invitato come ospite e alla sua terza presenza a Eurovision. Ha, infatti, rappresentato l'Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano “”, e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l'affermazione a Sanremo 2022 con “”. È lache un cantante italiano si esibisce fuori concorso in un'edizione di Eurovision che si svolge all'estero. Mahmood canterà “”, accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, aprendo un'esibizione corale chiamata “The Liverpool Songbook” ( tradotto: il canzoniere di Liverpool).Tra gli ospiti speciali della serata anche, il batterista dei Queen, che accompagnerà Sam Ryder, il cantante britannico giunto secondo a Torino 2022 con Spaceman, e la, che apriranno lo show con la canzone vincitrice a Torino 2022, “Stefania” in un filmato che vedrà la partecipazioni di artisti britannici del calibro di Andrew Lloyd Webber e Joss Stone.Durante la finale dell’ Eurovision Song Contest , alla Liverpool Arena si esibiscono 26 Paesi: 20 sono stati scelti durante le semifinali dei giorni scorsi, poi ci sono i “Big Five” (Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito) e l’Ucraina, paese vincitore della passata edizione. Marco Mengoni, saràcantante a esibirsi alla finale: salirà sul palco in undicesima posizione, prima lui l’Albania e subito dopo l’Estonia.L’apertura della serata sarà affidata all’e la chiusura al Regno Unito. Occhi puntati sulla favorita Svezia, rappresentata da Loreen con “Tattoo”, in nona posizione, e su Israele che potrebbe ribaltare le carte conchiamata a cantare “Unicorn” in ventitreesima posizione.