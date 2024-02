Eurovision, Malta sceglie la grinta di Emma Muscat. La ragazza di Amici diventata grande

Artista precoce e prodigio

Il video

"È un po' come giocare in casa – ha detto la 22enne –, ho una fan base che mi apprezza e mi sostiene: essere considerata la 'terza italiana' all'Eurovision mi rende orgogliosa". Intanto lei rende molto orgoglioso il suo Paese e a sorpresa ha ricevuto anche ladi incoraggiamento di una connazionale d'eccezione:, presidente del Parlamento europeo. "", le ha detto la politica. Emma, emozionatissima, ha ringraziato a sua volta Metsola per il supporto e si è congratulata "per il successo e per essere grande, per me e per molte altre". "È un grande esempio: ha raggiunto grandi obiettivi nonostante gli ostacoli che, specialmente noi donne, affrontiamo nel mondo del lavoro – ha raccontato poi la cantante –: è riuscita a scalare tutto. E ci rende molto fieri a Malta, una piccola isola che con Metsola è riuscita così ad arrivare nella posizione più alta in Europa ". E a chi le chiede cosa prova in vista dell'esibizione risponde: "Sentivo la responsabilità già prima, perché sono consapevole di. Però qui sto imparando tante cose, la prima è la gestione dello stress e della negatività. Ho iniziato a eliminare l'odio che c'è fuori e a focalizzarmi solo sui messaggi positivi".Emma Louise Marie Muscat, questo il nome completo della cantautrice, modella e pianista maltese nata a San Giuliano il 27 novembre 1999. La musica è diventata la sua passione fin da piccola: ha iniziato, poi, finito il percorso scolastico e fattasi conoscere già a 16 anni su YouTube con il primo singolo Alone, ha deciso di iscriversi all’università di Arte dello spettacolo., si definisce una, sensibile e capace di dare ai brani un'interpretazione molto personale. Nel 2017 ha pubblicato Without you, ma è stata laa farla conoscere al grande pubblico. Amatissima sui social (su Instagram ha oltre 740mila followers), dopo il talent Emma ha firmato un contratto con la Warner Music Italy che ha pubblicato il suo album di debutto, "". Il disco, che ha raggiunto la top 3 della classifica degli album italiani ed entrato nei top ten per tre settimane consecutive. Da allora la sua carriera è letteralmente decollata. Trionfando nel Contest nazionale con il brano Out of Sight ha strappato il biglietto per l'Eurovision, dove questa sera canterà I am what I am. Favorita qualche settimana fa nella gara anche se oggi i bookmaker la danno lontana dal podio, Emma potrebbe fare uno scatto grazie alla, che le potrebbe far guadagnare punti preziosi dovesse accedere alla finale.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Di che parla I am what I am

La 22enne maltese Emma Muscat si esibirà sul palco di Torino con la sua canzone. La tematica forse è già sentita ma mai banale e in qualche modo la talentuosa artista potrebbe aver trovato una chiave vincente: nel testo si parla infatti dell’e della. Un inno positivo all'accettazione di sé, compresi i nostri limiti, le nostre diversità, riconoscendo il nostro valore individuale. "Da piccola – ha raccontato Emma – facevo fatica a trovarmi bene in mezzo agli altri, ad. Non so perché, ma questo mi ha lasciato ansia e timidezza. Ancora oggi faccio fatica ad accettarmi completamente. La canzone, dunque, è anche molto: è un messaggio ad accettare i nostriche sono quelli che. E spero che portarlo sul palco dell'Eurovision possa essere d'aiuto a tante persone". L'obiettivo è anche quello di far arrivare "la mia musica più lontano possibile". Il brano che eseguirà sul paco dell'Eurovision, in effetti, fa parte del, che uscirà venerdì 13 maggio, il giorno dopo la sua esibizione. "Un grande lavoro di un po' di anni, nel quale ci sono tante sfumature di me e tante emozioni. Ogni canzone, che è stata scritta in momenti diversi della mia vita, ha un messaggio differente". Tutti brani in inglese, "ma farò uscire ancorae questa estate farò parecchi live".