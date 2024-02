Fiona May salta in scena con 'La prova contraria': "Razzismo? Ni..."

'La prova contraria'

Il salto, anche stavolta, è coraggioso e di qualità. L’ex lunghista Fiona May, 53 anni, è protagonista stasera (sabato 25 marzo) al teatro Jenco di Viareggio del thriller. Una scelta che le permette di scrollarsi di dosso la perenne etichetta di campionessa sportiva per mostrare una donna poliedrica e matura. Anche se qualche fragilità resta. E sull’ assenza di razzismo in Italia , risponde con un cauto:"E’ stato il regista Vittorio Sindoni a scoprirmi per la fiction ’Butta la luna’. Mi fece il primo provino e mi disse: ’Se un’attrice nata’. In effetti quell’esperienza è stato un successo e ancora oggi il pubblico segue le repliche. Poi è stato il mio amico Andrea Bruno Savelli ad offrirmi l’opportunità del palco prima con la pièce ’Maratona di New York’ e, adesso, con questo thriller che gioca con le personalità dei protagonisti"."Ne ’La prova contraria’ rappresento una donna che appare innocente, a tratti commuove, invece è disonesta. L’intreccio è reso complesso dai veri volti dei protagonisti, che si svelano al pubblico piano piano"."Non ho paura delle sfide, nella vita mi sono sempre buttata anche correndo il rischio di fallire"."Tutti pensano al sacrificio con un’accezione negativa. Ma quando una cosa si fa con passione diventa stile di vita e obiettivo. Del resto lo sport è difficile come la vita: si vince o si perde e si porta a casa il risultato delle proprie capacità. Ovviamente quando Larissa mi disse di volersi dedicare all’atletica le chiesi: ’Sei proprio sicura?’"."Penso che sia uno dei pochi settori in cui è impossibile barare: lo sport parla da solo, se sei bravo non può esser messo in discussione"."Resta comunque il teatro perché mi permette di non essere Fiona May ma un personaggio sempre diverso. Voglio distruggere la consueta immagine della campionessa di salto in lungo. Anche la partecipazione al programmami ha consentito di mostrare le mie capacità nella danza"."Assai. Ho una laurea in economia e commercio conseguita in Inghilterra e faccio parte del cda di un’azienda internazionale. Ma a nessuno interessa di questo"."Ho passato 10 anni difficili dove si sono intrecciate complicazioni nella vita affettiva e di salute. Ed ero lontana dalla mia famiglia in Inghilterra con mio padre che non stava bene"."Ni. Ci sono momenti che la gente ti fa sentire il colore della pelle. E dopo la pandemia gli animi si sono inaspriti e la distinzione tra razzismo, ignoranza e maleducazione si è fatta ancora più sottile".Il thriller teatrale che porta per la prima volta in Italia La prova contraria tratto dall’omonimo testo del pluripremiato drammaturgo svizzero Olivier Chiacchiari, arriva al Teatro Jenco di Viareggio (via Euro Menini 51) con una protagonista d’eccezione: Fiona May. Su il sipario sabato 25 marzo alle 21 per lo spettacolo prodotto da Fondazione Accademia dei Perseveranti con la regia di Andrea Bruno Savelli. Sul palco, a fianco della May, il nucleo storico di attori che da anni animano la scena culturale della Piana Fiorentina – Manola Nifosì, Sergio Aguirre, Luigi Monticelli e lo stesso Savelli – per raccontare la storia di un assedio che tanto somiglia al mondo contemporaneo, tra sovraesposizione da social media e fake news.