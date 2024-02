Francesca Michielin e la rivelazione sulla malattia: "Mi hanno tolto un rene, ma oggi ci scherzo su"

"Adesso vivo con un solo rene"

Le riflessioni sulla malattia

Il ritorno alla musica di Francesca Michielin

Un, poi un'di cui non aveva mai voluto svelare tutti i dettagli. Ora Francesca Michielin ha rotto il silenzio e lo ha fatto per la prima volta durante la trasmissione Stasera c'è Cattelan, rivelando di aver dovutoIntervento che successivamente aveva fatto dire direttamente addio a tutte le date del tour estivo perché l'operazione era stata"Hai raccontato dell'operazione senza specificare, c'era un po' di apprensione fra i fan., che cosa è successo?", le ha chiesto Alessandro Cattelan soffermandosi sull'argomento. E l'artista scherzandoci su ha risposto: ", i miei amici mi hanno detto 'Dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo'". Poi, di fronte alla domanda diretta se ora, Michielin ha confermato: "Sì, si può vivere anche senza. Io ci rido su questa cosa, quando mi dicono frasi come 'costa un rene', rispondo 'no, altrimenti rimango al verde'. Faccio diverse gag in modo da scherzarci su, perché poi vabbè succede…è la vita"."Nell'ultimo anno ho capito che, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte. Ma ancora di più, ho compreso che dobbiamoanche e soprattutto nei momenti di 'imperfezione', di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo", aveva scritto la cantante su Instagram quando aveva rivelato di soffrire di un "problema fisico" da un anno. E aveva proseguito: "Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante, ma l'ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità". Un problema che, nonostante le cure, non era rientrato e per questo l'operazione: "Ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo perché".L'intervento è riuscito alla perfezione e oggi l'artista è tornata a fare musica: "Tutti i sabato ero residence in un locale a Milano e con Sangiovanni abbiamo cantato le sigle dei cartoni animati una sera". Non soddisfatta, ha scritto e fatto, presentato in anteprima durante la finale di X Factor 2023, Solite Chiacchiere, un ritorno alle origini indie-pop della cantante. Parlando della canzone, è stata la stessa artista a spiegarne il significato: "Solite Chiacchiere è una storia d'amore ma anche di autodeterminazione, u. Parla di quanto sia, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza. Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita". Immancabile poi il riferimento al Festival di Sanremo del conduttore che fa unconfermato dalla Michielin,: "Gazzelle, Fred De Palma e Angelina Mango".