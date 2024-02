Giornalista del Tg5 risponde a Chiara Ferragni: "Libera o prigioniera?"

La giornalista: "Sei libera o prigioniera del personaggio?"

Ha spaccato il web la foto postata da Chiara Ferragni , in cui l’imprenditrice si mostradavanti allo specchio. Lo scatto, che su Instagram ha riscosso oltre 750mila like, ha aperto un dibattito social sulla libertà di celebrare il proprio corpo senza pregiudizi.Ma tra i migliaia di commenti sotto il post dell'influencer, tanti positivi e altrettanti negativi, c’è anche quello di, giornalista e volto storico del Tg5. Che le ha scritto: "Ciao Chiara.O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio?Questa foto mi fa tenerezza - prosegue - perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso, Elena”. Ovviamente anche il commento di Guarnieri è diventato virale, alimentando la polemica che va avanti ormai da diversi giorni. Non è la prima volta che una foto di Chiara Ferragni genera chiacchiericcio sul web.Questa volta, però, lo scatto è diventato virale per un botta e risposta tra l’imprenditrice e una. Giulia Dedola, Giulietta, come la chiamano tutti, è una giovane campionessa d'equitazione e dal suo profilo - gestito ufficialmente dalla madre visto che fino ai 13 anni non è consentito crearne uno su Instagram - ha aspramente criticato la scelta di Ferragni. "Qual è il? Che per farci notare dobbiamo metterci nude ?", commenta l’11enne. "Io non lo trovo un bel messaggio da mandare[...] Se mia mamma mettesse una foto così, io mi sentirei malissimo, non ne sarei per niente fiera".Il commento della bambina è rimbalzato sul web, tanto da spingere alla risposta la stessa 36enne. "Il messaggio è molto semplice - replica l'imprenditrice -:", spiega l’imprenditrice. "Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo". Purtroppo però, prima che arrivasse la controffensiva, a Dedola è statoInstagram, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera coi suoi genitori. La delusione è tanta, spiega la mamma: "Non posso accettare che mia figlia per aver espresso un’opinione, peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere, bannata, eliminata".La polemica non può non far venire in mente il messaggio 'Pensati libera’ lanciato dal palco di Sanremo., ognuno con un significato ben preciso. Il debutto di Chaiara Ferragni al Festival 2023 è andato oltre il glamour. Per la sua prima volta sul palco dell’Ariston, l’imprenditrice aveva scelto di "non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli", come spiegato sui social. Così, insieme a Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica della maison, è nata l’idea di "portare sul palco più popolare d’Italia un, anche attraverso la moda".: il primo look sfoggiato da Chiara Ferragni è stato un un abito a corolla di seta nero. A renderlo particolare una stola-manifesto con ricamato il claim ‘Pensati libera’: "È dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate". Il secondo abito era invece nato con l’obiettivo di "riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile2. Realizzato negli atelier alta moda Dior, il vestito in tulle color carne riproduce con un ricamo trompe l’oeil il corpo dell'imprenditrice. Un'che vuole ricordare “che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe". Anche lei, come troppo spesso avviene sul web, è bersaglio degli haters.Con il suo terzo look sanremese, l’influencer ha voluto portare sul palco dell’Ariston “alcune delle, sul suo corpo e soprattutto sulla sua libertà di sentirsi donna oltre che mamma”. Ogni frase ricamata sul vestito è una vera offesa scritta sotto le sue foto postate su Instagram. L’ultimo look di Chiara è stato un. Il vestito è composto da una tuta di jersey ricamata di strass intrappolata in una gonna di tulle che prende ispirazione dall’opera di Jana Sterbak. Un abito che nasce con l’idea di “liberare le nuove generazioni dagli stereotipi di genere nei quali spesso le donne si sentono ingabbiate” e che “rappresenta la speranza di rompere le convenzioni imposte dal patriarcato. Una speranza che riponiamo nelle bambine di oggi che saranno le donne di domani”.