Golden Globes, a “Emilia Pérez” 10 nomination: il cambio sesso sbanca i pronostici

La musica protagonista delle nomination dei prossimi Golden Globe. Fresco di vittoria agli European Film Awards di sabato scorso, l'audace musical poliziesco di Jacques Audiard “Emilia Pérez” domina la classifica delle candidature, ottenendo 10 candidature, tra cui quelle per la miglior commedia o musical, per la miglior regia e per la protagonista femminile, Karla Sofía Gascón.

Nella pellicola interpreta Manitas del Monte, un potente boss del cartello messicano Cresciuto in un contesto machista, patriarcale e criminale, che ha soffocato per anni la sua vera identità. Per realizzare il suo desiderio, fa rapire Rita Moro Castro, giovane avvocato brillante al servizio di un grosso studio legale. E decide di cambiare sesso, diventando una donna per realizzare il suo sogno ed eludere la mafia locale. Manitas procede quindi nel simulare la sua morte con moglie e figli e ricominciare altrove, e diventa Emilia. Ma il passato fatica a passare come i rimorsi.

Se dovesse vincere, Gascón sarà la prima attrice transgender a vincere un Golden Globe cinematografico, seguendo il trionfo di tre anni fa di Michaela Jaé Rodriguez per il suo ruolo nella serie televisiva “Pose”.

Organizzati da Eldridge Industries e dalla Dick Clark Productions che hanno raccolto il testimone dopo gli scandali etici e finanziari che nel 2021 hanno travolto la Hollywood Foreign Press Association, i "globi d'oro" saranno assegnati il 5 gennaio a Los Angeles in diretta per il secondo anno consecutivo sulla Cbs.