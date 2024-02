Il cuore d'oro di Kate Winslet: dona 17mila sterline a una bambina affetta da grave paralisi celebrale

Il cuore d’oro di Kate

L’attriceaiuta una mamma in difficoltà(circa 19mila euro) per coprire i costi di una bolletta dell’energia alle stelle. L’attrice britannica (47 anni) conferma, ancora una volta, di avere un: il premio Oscar (vinto nel 2009 per la sua interpretazione in “The Reader”), ha sentito in tv l’appello accorato di una madre e ha deciso di intervenire con una cospicua donazione . La signora, 49 anni, tramite i canali della Bbc Scotland, aveva raccontato la sua storia, ovvero la necessità diper per garantire ildella figlia di dodici anni Freya, affetta da una paralisi cerebrale e che necessita di unper problemi respiratori.La mamma ha ammesso di essere stata sopraffatta dall'emozione quando l'attrice di “Titanic” è intervenuta dopo aver sentito la sua richiesta di aiuto in tv: Winslet ha donato il denaro alla paginadella famiglia e ha contattato la signora Hunter per. La mamma ha dichiarato: “Il nostro viaggio come famiglia è statoe mi sento finita a questo punto della mia vita. Quando ho sentito dei soldi, ho pensato che non fosse nemmeno reale”. Attualmente la famiglia spende circaper far funzionare il macchinario die riscaldare la casa quel tanto che basta per vivere. Al momento solo laviene tenuta al caldo. L’anno prossimo però si prospetta difficile. All'aumento deisi aggiunge il rischio didella corrente in caso di riduzione della fornitura di gas, a seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina. Con un notevole rischio per la salute di Freya, che ha bisogno anche dell'assistenza di almenodel SSN o del personale del supporto autodiretto (SDS), una forma di assistenza sociale. Il personale monitora la frequenza cardiaca di Freya e ied esegue frequenti aspirazioni per mantenere le sue vie aeree libere. “. Mia figlia maggiore ed io abbiamo storicamente vissuto in condizioni di povertà energetica per mantenere Freya al sicuro e a suo agio assicurandoci che tutte le sue esigenze mediche fossero soddisfatte, consentendomi di mantenere le mie bollette il più basse possibile” ha dichiarato ancora la donna.La signora Hunter è la portavoce anche di. Una previsione di Cornwall Insight del mese scorso ha suggerito che il tetto massimo del prezzo dell'energia potrebbeper i consumatori medi, anche se la previsione potrebbe essere significativamente influenzata dal cambiamento dei. La signora Hunter chiede che iintervengano per sostenere le famiglie con responsabilità di cura che potrebbero avere difficoltà. “A pagare doveva essere il governo, a cui chiedo di fare la cosa giusta” ha detto la mamma. L’attrice è da sempre impegnata in campo sociale . Nel 2010 ha collaborato con la Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, una no-profit a sostegno dei diritti degli animali) ricoprendo il ruolo die di un documentario cheche oche e anatre devono subire nel processo di produzione del foie gras. L’attrice, poi, supporta diverseed è la fondatrice e portavoce della associazione “” (che aiuta le persone autistiche) ed èdei diritti Lgbt. Quando nel 2015 è stata lanciata in tutto il mondo l'iniziativa “”, Winslet si è subito resa protagonista, insieme ad altri attivisti e artisti, per contribuire a rispettareda realizzare nei prossimi 15 anni. Tre dei più importanti sono eliminare la povertà estrema, combattere la disuguaglianza, le ingiustizie e il cambiamento climatico.