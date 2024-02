"Il Mondo di Leo", arriva in tv il primo cartone inclusivo per i bambini autistici

"Aiuta i bambini ad affacciarsi al mondo della quotidianità"

L'invito del presidente della Regione Lombardia

Un programma che racconta le avventure di. È questo il, primo progetto multimediale inclusivo in onda su Rai YoYo dal 28 novembre mentre l'anteprima è prevista su RaiPlay dal 18.Il progetto multimediale prevede, oltre alla serie tv, unedito dagià disponibilein tutte le librerie, a cui seguirà il lancio di un’, una raccolta fondi benefica cone unche inviterà i bambini a creare nuovi personaggi de "Il Mondo di Leo". Il ministro della Disabilità, Alessandra Locatelli, ha sottolineato l'importanza del progetto: "È una cosa che può aiutare i bambini ad affacciarsi al mondo della quotidianità", ad affrontare azioni di tutti i giorni che per loro possono essere problematiche, come mangiare o andare a dormire. E a farlo divertendosi. In che modo? Semplice. Guardandoda dodici minuti che hanno titoli esplicativi: 'I broccoli', 'Il bagnetto', 'il letto nuovo', 'il compleanno' e 'Aiuto, il dottore!'. Prodotta da, da una idea dimamma di due gemelli con spettro autistico , ed, la serie e il progetto si sono avvalsi della consulenza di esperti, a partire da, professore emerito di Psicologia generale. Un lavoro che non ha lasciato nulla al caso: dai movimenti di Leo alle espressioni, passando attraverso i colori e le forme disegnate da Dario Piana perche. Le storie sono state scritte da Nicola Brunialti, mentre le musiche, anzi ogni singolo suono è stato composto da Fabrizio Palermo.Infine, è arrivato anche il commento del presidente della Lombardia,che ha messo messo in evidenza il lavoro della Regione lanciando un messaggio al governo: ", che ha dato patrocinio e contributo, ha finanziato i progetti legati allo spettro autistico, ma bisogna fare ancora di più e spero che il governo continui ad ampliare i fondi per il sanitario e il sociosanitario."