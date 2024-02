Il mondo visto dalla Gen Z: lo racconta Kid Gamma in "Disco Sentimento"

Disco sentimento: la voce della Generazione Z

Anticipato dai singoli “Farci Male”, “Kelly” e “Come quando piove”,il 2 giugno ha rilasciato Disco sentimento , un Ep d'esordio che racconta molto dei in bilico tra passato e futuro , alla ricerca di un’identità personale e collettiva e alle prese con complessità più o meno reali che rendono fragili e vulnerabili. Kid Gamma parla della, fa da megafono ai sentimenti a fior di pelle, ai conflitti interiori, alle insicurezze, all'amore, alle vittorie e alle sconfitte di tutti quei ragazzi che stanno diventando adulti in un mondo che va veloce e pare non essere disposto a fermarsi ad attendere chi non ce la fa a stare al passo.Cantante e beatmaker, classe 2002, nato a Palermo, Gabriele Gallo (in arte Kid Gamma) si fa portavoce di un'intero gruppo sociale attraverso il songwriting ricercato e diretto, che si intreccia alle diverse sonorità provenienti dall'urban pop, dal beat uptempo e da elementi dell'indie pop. Un cantautore che farà parlare di sé e che farà riflettere - non solo i suoi coetanei - su una società da riportare sulla strada della felicità (vera o presunta).Ledi Disco sentimento si susseguono come in un incastro perfetto. Al centro della narrazione i sentimenti che talvolta lasciano spazio alla felicità ma molto più spesso si lasciano tenere in ostaggio dagli interrogativi sul futuro. E poi storie di libertà declinata alla spensieratezza che solo i vent’anni sanno portare con sé. Protagonista dell’EP anche il tema della disforia di genere , affrontato con intelligenza sociale e maturità personale. Un progetto musicale che contiene diverse contaminazioni artistiche, dal pianoforte all’elettronica, con influenze dance pop anni '80/'90.Per conoscere la sua musica e provare ad appuntare qualche coordinata per scandagliare al meglio il sentire comune dei giovanissimi degli anni Venti del Duemila abbiamo fatto una chiacchierata con l’autore. Un Ep a metà strada tra l’introspezione e il racconto di intere generazioni. Disco sentimento racconta - anche - l’amore e lo erge a chiave di lettura delle cose del mondo. Un amore che fa paura, che fa bene e male allo stesso tempo, da cui difendersi e in cui perdersi."C’è tanto me in questo Ep. Parlo di fatti realmente accaduti, relazioni che ho vissuto, storie di persone che ho conosciuto e vissuto da vicino, amore e odio per la mia città e sentimenti contrastanti"."Lo spero vivamente. Viviamo in un periodo in cui anche i grandi vivono un amore sempre più liquido, sempre più orientato alla fragilità e sempre meno basato su presupposti solidi o sulla reale volontà di impegnarsi"."Ho letteralmente voluto, con 'Kelly', ribaltare i canoni della canzone, impegnandomi a descrivere i momenti più difficili di un adolescente nel rapporto con il proprio corpo, le sensazioni e soprattutto la difficoltà di stare in società quando non sei tra i canoni pre-imposti dalla nostra cultura. Di sicuro, la musica è uno strumento che permette di rovesciare il tavolo"."Il passato fa parte di noi e purtroppo è una cosa da cui possiamo o non possiamo scappare, ci segna dentro in qualsiasi modo, positivo o negativo, di certo da questo possiamo imparare, possiamo imparare dagli errori e dalle persone che ci circondano giorno per giorno"."Sarà piena di lavoro in studio e di live in giro, spero di vedere tutti al più presto e di raggiungere tutte le parti d’Italia per esportare i messaggi della GenZ".