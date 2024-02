Il passato travagliato di Mena Suvari: "Non ero amata, ero solo un corpo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓜𝓮𝓷𝓪 𝓢𝓾𝓿𝓪𝓻𝓲 (@menasuvari)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓜𝓮𝓷𝓪 𝓢𝓾𝓿𝓪𝓻𝓲 (@menasuvari)

Stupro, uomini più anziani predatori, tossicodipendenza e una relazione terrificante e abusiva: è unquello dell'attrice, 43 anni, che oggi si è lasciata alle spalle. E lo ha fatto anche grazie al libro "", uscito l'anno scorso, quando il suo primogenito Christopher Alexander aveva pochi mesi e lei stava affrontando la depressione postnatale. "Avevo bisogno di esprimermi." racconta in una recente intervista al quotidiano britannico "The Guardian", ripercorrendo molte vicende dolorose della sua giovinezza, già svelate nel libro.Per gran parte della sua vita, l' attrice e modella ha creduto che il suo valore dipendesse solo dall' aspetto fisico e, in particolare, anche da quanto fosse. E il cinema l'ha dipinta così. I ruoli che l'hanno resa una star, infatti, sono la candida Heather di "" e la cheerleader Angela, al centro della lussuria di mezza età in "": entrambi i personaggi l'hanno portata ad essere vista come un, sebbene la sua brutale sessualizzazione fosse iniziata molto prima.Più piccola di quattro figli e l'unica femmina, l'attrice è cresciuta a, in una grande casa con sala da ballo, dove suo padre, uno psichiatra (che aveva già 60 anni quando è nata), vedeva i pazienti. La sua prima infanzia è stata felice ma anche instabile: prima si è trasferita con sua madre e uno dei suoi fratelli alle Isole Vergini, poi l'intera famiglia si è trasferita nella Carolina del Sud. "" dice al "The Guardian". E aggiunge: "": la violenza è arrivata da un amico del fratello che dopo la descrisse agli occhi dei compagni di scuola come "una facile". ". Penso che sia stata solo una conferma eccessiva che nessuno mi avrebbe salvato, nessuno avrebbe fatto nulla per me" ricorda l'attrice che all'epoca assisteva impotente al matrimonio dei genitori che andava a rotoli. "" ha iniziato la carriera da modella, un'esperienza - che insieme alla recitazione - le ha insegnato a esprimere i suoi sentimenti, ma al tempo stesso l'ha ingabbiata nel suo aspetto fisico. Al suo primo servizio da modella - spiega ancora nell'intervista - "tutti erano entusiasti di come apparivo, sembravo una diciottenne. Ma avevo 12 anni"."Quello che mi è stato comunicato è che ero un'adulta, quindi" dice l'attrice ricordando del fotografo ventenne che l'ha immortalata nuda quando lei aveva 15 anni e del consulente d'affari - che aveva il doppio della sua età - con cui ha fatto sesso a 16 anni. "Non avevo nessuno che mi dicesse: 'Non è giusto, quella persona non dovrebbe farlo con te'" ricorda Suvari che a quel tempo già faceva uso di droghe. Nell'intervista al "The Guardian", l'attrice parla anche degli abusi subiti da parte di un, e di come questo abbia rovinato per lungo tempo il suo modo di vivere la sessualità e l'amore. L'ex in questione (niente nome e cognome, si sa solo che è un tecnico delle luci), l'ha costretta a usareche lei non voleva usare, obbligandola a ripetuti e violenti rapporti anali, tanto da condurla in ospedale. Inoltre la manipolava affinché rimorchiasse altre donne per. Il tutto senza farle mancare insulti e minacce, fino a quando Suvari ha iniziato a cercare consolazione in vari tipi di droghe. ​"Non ero amata.. Uno sfogo per i suoi desideri" dice ammettendo che "mi sono identificata con Angela (la protagonista di "American Beauty", ndr). Sapevo come interpretare quel ruolo, perché ero stata educata così".Dopo "American Beauty", ha realizzato "Le insolite sospette - Sugar & Spice", una commedia per adolescenti. Girando in uno stato diverso, è riuscita a sfuggire all'ex violento, ma ha iniziato un'altracon il direttore della fotografia del film,, che aveva 16 anni più di lei. “Stavo cercando disperatamente di controllare le caselle della vita, forse stavo cercando una famiglia" ammette l'attrice che con Brinkmann è stata sposata per cinque anni, dal 2000 al 2005. Anche il secondo matrimonio, con il produttore musicale canadese d'origine italiana Simone Sestito, è durato poco. Dal 2018 l'attrice è sposata con, un maestro di scena che ha incontrato sul set nel 2016, da cui ha avuto un figlio. Vegana, promotrice di prodotti cosmetici e d'abbigliamento ecologici e cruelty-free, l'attrice pare aver trovato la sua oasi di pace in famiglia.