Il picchiatore e la ballerina transgender: in "Ciurè" una storia d'amore oltre i pregiudizi

Un, una. Due anime che, nonostante tutto, si riconoscono simili. Intorno, una, cemento e ruggine della periferia, paillettes colorate dei night club. È stato presentato in anteprima nazionale a Palermo, nell’ambito del " Sicilia Queer Film Fest ",, film che affronta la tematica dell’ omotransfobia . Diretto dal regista esordiente Giampiero Pumo, con i due attori siciliani Matranga e Minafò (Made in Sud) in veste di produttori, il film è stato girato fra il centro storico, la periferia e le spiagge di Palermo . Racconta unaPer offrire una vita dignitosa al figlio,, per conto di un piccolo boss della zona: una sera viene picchiato e derubato. In suo soccorso arriva una ragazza trans, Ciurè , che lavora come ballerina in un club gay. L’incontro fra due mondi agli antipodi offrirà al film spunti inattesi. Salvo dovrànei confronti di un mondo, di un ambiente, che sentiva come lontanissimi. E il picchiatore, per recuperare i soldi che gli hanno rubato, si troverà a cantare e ballare sulle note di "Splendido splendente" di Rettore , di "Ritornerai" di Bruno Lauzi e di "Amore disperato" di Nada. Un film che racconta il disagio sociale, e che corrode dall’interno la gabbia del machismo.Il critico cinematografico palermitano Francesco Puma, collaboratore della trasmissione di Raiuno Cinematografo, lo ha visto all'anteprima e ci regala la sua testimonianza. "La riuscita del film sta nella scrittura dei: sotto questo aspetto. È un film vero, ma è anche un film pop, con toni alla Almodovar, nel quale si mescolano il dramma con i toni della commedia". Prosegue Puma: "È un’opera prima che merita di andare lontano: ho consigliato al mio quasi omonimo regista di far vedere il film alla Deseo cinematografica dei fratelli Almodovar per una eventuale distribuzione, perché questo è un film che in Spagna potrebbe avere un grande riscontro di pubblico". Il film segna l’esordio, nel ruolo di Ciurè, della giovane. Con lei, nel cast, lo stesso regista Giampiero Pumo, Maurizio Bologna e il piccolo Lucio Calabrese Falcone. Il film è tutto girato in, con sottotitoli.