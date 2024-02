Il tumore di Carolina Marconi: "La chemio mi ha reso sterile, ma ho congelato un ovulo"

Come funziona l'adozione in Italia per gli ex pazienti oncologici

Oltre 70mila firme per il diritto all'oblio dei tumori

"La chemio mi ha reso momentaneamente sterile". A rivelare la scioccante notizia è l'ex attrice e showgirl Carolina Marconi che si è raccontata sul settimanale. Dalla battaglia contro il tumore al seno fino al sogno di diventare madre. "Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un'adozione perché ho avuto unanche se sono guarita", aveva scritto sul suo profilo Instagram, trasformandosi di post in post in un simbolo della lotta per il diritto all'oblio dei pazienti oncologici. Ma le difficoltà non hanno abbattuto questa donna coraggiosa che crede ancora nel suo sogno di diventare madre: "Prima di iniziare le sessioni di chemioterapia, ho congelato un ovulo . Uno solo. Dunque ho", confessa su Chi. L'intenzione era di "congelarne dieci, ma non potevo fare terapie ormonali con il tumore al seno, sarebbe stato un accelerante per il mio male", spiega"Siccome devo aspettare per provare a, ho pensato: intanto adotto un bambino. Mi sono anche informata, ma per me è troppo".Innon esiste una regola scritta che nega agli ex pazienti oncologici di. Il primo passo per una coppia è quello di chiederedella propria città. Fra i numerosi requisiti richiesti figura anche ladei partner. Una condicio sine qua non per evitare a chi viene adottato. “Per avere l’idoneità – spiega il presidente del Tribunale dei minori di Firenze,– bisogna dimostrare di poter garantire quell’assistenza fisica e morale che accompagni il bambino all’età adulta. Chi chiede di adottare dovrebbe rendersene conto”. Tutto ciò è pensato in funzione della tutela del minore in attesa di una famiglia il più possibile adatta ad accoglierlo e a lenire le ferite. Un anno dalla malattia in Italia è un tempo ritenuto troppo breve per dare queste garanzie, quindi è necessario attendere. Senza fretta e con l'intenzione di adottare, senza vivere questo delicato processo come un risarcimento alle proprie sofferenze legate alla malattia. "Non siamo il nostro tumore". Parte da questo slogan ladi Carolina per cambiare le regole dell'adozione di un bambino. "Più di 900mila persone in Italia, guarite dal tumore, non possono essere libere di guardare al futuro senza convivere con l’ombra della malattia - scrivesul suo profilo instagram -. Per questo motivo, è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione. Ci sono paesi come lache hanno aderito al riconoscimento del Diritto dell’oblio oncologico con l’obiettivo di ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia. Grazie all' associazione Aiom che ha lanciato una campagna per richiedere all’ Italia di garantire i". I followers hanno risposto all'appello della showgirl di firmarelanciata dalla Fondazione Aiom per, raggiungendo in poco tempo"L'obiettivo della raccolta - conclude - è il raggiungimento di più di 100.000 firme che verranno poi portate alper chiedere l’".