"Io e Alba siamo una famiglia tradizionale": Luca Trapanese racconta la sua verità

Trapanese: "Io e Alba una famiglia tradizionale"

Diversità: in Italia è ancora difficile accettarle

La vita da papà

"La discussione che opponemi sembra pretestuosa, fasulla", dice. "Da una parte, proprio quelli che parlano di famiglie tradizionali – a cominciare da Matteo Salvini e Giorgia Meloni – non vivono così, nelle loro esperienze personali. C’è chi convive senza essere sposata e chi ha due figli avuti con un’altra donna"."Non discuto le loro contraddizioni, va benissimo così – prosegue l'imprenditore sociale –. Ma rivendico il fatto che. Perché prima di tutto c’è l’amore. E ci sono la fatica quotidiana, la voglia di rendere felice una bambina, i pomeriggi con i nonni, le feste, i giochi con i cugini… Quando un bambino viene cresciuto con un solido terreno di sentimenti al quale appoggiarsi, quella per me è una famiglia tradizionale ".Luca Trapanese, 40 anni, assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, da sempre impegnato nel lavoro con bambini e adolescenti disabili, è il primo uomo single cui sia stato concesso di adottare una bambina in Italia. Nel 2018 ha potutodalla madre, abbandonata in ospedale al momento della nascita, e rifiutata da molte famiglie alle quali era stata proposta in adozione. In Luca ha trovato un padre amoroso, paziente, attento.Adesso, tratto dal libro che Trapanese ha scritto, insieme a Luca Mercadante, sulla propria vicenda, è nelle sale italiane il film Nata per te , diretto da Fabio Mollo. Ne è protagonista Pierluigi Gigante, insieme a Barbora Bobulova, Teresa Saponangelo, Iaia Forte. Lui stesso accompagnerà il film in alcune presentazioni, e sarà sabato 21 ottobre a Firenze alla festa di Luce! . Lo abbiamo raggiunto al telefono."Mi sono fidato molto del regista, Fabio Mollo. Mi ha parlato del progetto del film fin dalle sue fasi iniziali, mi ha coinvolto, mi ha chiesto molte cose. Ho visto il progetto nascere e crescere e quando l’ho visto finito, ne sono stato felice, perché è un film delicato e vero. Più intimo che politico, ha detto qualcuno. Ma la vera politica è raccontare la verità"."Cominciamo dalla sindrome di Down . È ancora vissuta come un 'problema', e non si tratta di questo o quel governo. Anche gli esecutivi che hanno preceduto quello attuale non hanno mai lavorato davvero al punto fondamentale: l’integrazione dei bambini disabili . Lo Stato ha assicurato, sì, alcune cure, la logopedia, il sostegno psicomotorio. Ma non ha mai lavorato davvero all’integrazione di questi ragazzi nella società, nel mondo del lavoro"."Sono stato molto fortunato. I miei genitori, quando ho palesato loro la mia omosessualità, mi hanno detto: 'A noi non interessa, basta che tu sia felice'. Quando lo ho detto al mio parroco, mi ha confortato subito dicendomi: 'Tu sei figlio di Dio, ognuno è perfetto così com’è'. E la stessa cosa mi ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, che mi ha affidato progetti importanti della fondazione 'A ruota libera' . Se in Italia ci fossero più persone come loro, ci sarebbero meno discriminazione, meno diffidenza, più serenità"."Non lo nascondo: a volte non è facile. Il libretto di istruzioni non ce l’ha nessuno, per come comportarsi con i bambini. Alba è una bambina meravigliosa, ma anche faticosa. Adesso ha 6anni: ancora fa fatica a parlare, e tuttavia ha desideri ed esigenze molto precise. Si irrita quando io non la capisco. E non sempre è tutto rose e fiori, non siamo soltanto sempre sereni. Ma svegliarsi con i suoi baci è meraviglioso"."Semplice: il riconoscimento della convivenza. Al momento il mio compagno, la persona che da cinque anni si occupa di Alba insieme con me, non ha nessun diritto: se domani mi accadesse qualcosa, se morissi, lui non potrebbe accudire Alba. Ma anche se domani ci lasciassimo, io potrei negargli il diritto a vederla. Tutto questo non è giusto, non è umano, non è ragionevole. Ed è un problema che non riguarda solo me, ma una grande fetta della società".