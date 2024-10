Jenna Fischer ha avuto il cancro al seno: il racconto social della star di The Office

Jenna Fischer, una delle star di “The Office”, ha rivelato martedì sui social di aver avuto un cancro al seno.

L'attrice, che nella versione statunitense della famosissima serie tv interpretava la centralinista Pam Beesly, in un post ha raccontato che l’anno scorso le è stato diagnosticato un tumore “aggressivo” ma che ora è libera dal cancro, dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico, alla chemioterapia e alle radiazioni. Fischer ha voluto condividere la sua esperienza su Instagram in occasione del mese – ottobre –dedicato alla consapevolezza e alla prevenzione di questa malattia.

Il racconto della diagnosi e del percorso di cura

“Non avrei mai pensato di fare un annuncio del genere, ma eccoci qui”, ha scritto nel post la 50enne che dopo essere stata una delle protagoniste della sitcom, dal 2019 conduce un podcast online dedicato proprio a “The Office”, assieme alla collega Angela Kinsey.

In una serie di immagini, Fischer ha descritto nei dettagli la diagnosi ricevuta, arrivata lo scorso dicembre: in occasione di una mammografia di routine aveva scattato una foto dei preparativi, “con uno scherzoso promemoria che invitava a ‘prendersi cura delle proprie borse del tempo’ alla Michael Scott”. Dopo una serie di risultati inconcludenti degli esami, infatti, un’ecografia ha rivelato che aveva una massa nel seno sinistro e a dicembre le è stato diagnosticato un cancro triplo positivo al primo stadio.

Una tipologia “aggressiva” di tumore, come lei stessa ha dichiarato, ma anche “altamente rispondente alle cure”. A gennaio, come spiega nelle slide, è stata sottoposta a una lumpectomia, un intervento chirurgico per rimuovere una porzione di tessuto mammario. "Fortunatamente il mio cancro è stato scoperto presto e non si è diffuso ai miei linfonodi o nel resto del mio corpo”, ha scritto, ma per assicurarsi che il cancro non tornasse si è sottoposta da febbraio “a 12 cicli settimanali di chemioterapia” e a giugno ha poi iniziato tre cicli di radioterapia, oltre a ricevere “infusioni di Herceptin e una dose giornaliera di Tamoxifen”. L’attrice americana ha spiegato di essere riuscita a tenere nascosta la malattia fino ad ora grazie ad “alcune grandi parrucche e cappelli con i capelli”.

Ottobre mese della consapevolezza

Ha scelto invece questo ottobre, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, per annunciare su Instagram la malattia che ha scoperto grazie agli esami di mammografia, ecografia e biopsia. Ha spiegato di aver reso pubblica la diagnosi per “implorare” le altre donne a prenotare visite annuali di controllo, e ad adottare misure per prevenire o intercettare subito il cancro. “Sono seria, chiamate subito il vostro medico”, ha aggiunto. “Il mio tumore era così piccolo che non poteva essere percepito durante un esame fisico. Se avessi aspettato sei mesi in più, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Si sarebbe potuto diffondere”.

L’obiettivo dell’attrice, che recentemente è stata impegnata nel nuovo adattamento cinematografico di “Mean Girls”, non è quello di spaventare quanto di sensibilizzare le altre donne e nel suo post ha voluto anche infondere coraggio e sostegno a tutte coloro che devono affrontare un percorso di cura: “Come sa chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, la tua vita cambia immediatamente. Diventa tutta una questione di appuntamenti dal dottore, risultati di test, trattamenti e recupero dai trattamenti. Improvvisamente tutto nella tua vita è incentrato su una cosa: combattere il cancro”.

La vicinanza dell’amica

Jenna Fischer ha poi ringraziato il “fantastico villaggio” di medici, amici, familiari e altre sopravvissute al cancro che l’hanno aiutata nell’ultimo anno, tra cui la co-star nella serie tv e co-conduttrice del podcast “Office Ladies”, Angela Kinsey, che “mi ha protetto e difeso”. “Per molto tempo è stata l’unica persona del mio ambiente di lavoro a saperlo”, ha raccontato la 50enne. “Quando ho perso i capelli, ha indossato dei cappelli alle nostre riunioni di lavoro per non farmi essere l’unica. Quando avevo bisogno di una pausa, ne facevamo una”.