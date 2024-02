La fiorentina candidata all'Oscar: "Un inno per applaudirci come donne"

Alla cerimonia degli Oscar , nel Dolby Theatre di Los Angeles, sono pochissimi i fortunati che hanno un posto a sedere. Ci sono alcuni giornalisti internazionali accuratamente selezionati, e ci sono quelli con una nomination nel cuore, e una speranza nell’anima. Ma alla notte degli Oscar 2023 , fra poche ore - domenica notte per l'Italia - ci sarà anche. Fiorentina, da venticinque anni a Los Angeles. Produttrice del film "", candidato all’Oscar per la miglior canzone originale, "Applause", scritta da Diane Warren e interpretata da Sofia Carson. Una nomination che è il punto di approdo di un lavoro immenso, per la dignità delle donne, per la valorizzazione della creatività femminile : un lavoro fatto da una donna, con passione e tigna, senza fermarsi di fronte alle difficoltà, di fronte ai 'no'. Raggiungiamo Tilesi al telefono, a Los Angeles. La conosciamo dal suo primo film importante come, "All the Invisible Children", un progetto collettivo sull’infanzia sfruttata e violata, al quale avevano partecipato registi di fama mondiale come Spike Lee, Emir Kusturica, Ridley Scott e John Woo, con Maria Grazia Cucinotta fra i protagonisti."Questo è un film collettivo, sulle donne, fatto da donne . Sette cortometraggi, otto registe che vengono da tutto il mondo. In molti casi, gli episodi sono tratti da storie vere. Quello diretto da Maria Sole Tognazzi, con Margherita Buy protagonista, nasce dalla vicenda reale di una donna vittima di violenze domestiche, che trovò un modo rocambolesco per uscire di casa e chiedere aiuto. C’è un episodio che vede protagonista una top model come Cara Delevingne , che ha affrontato il personaggio di una homeless. Non tutti sanno che negli Stati Uniti l’aumento dei senzatetto, delle persone che non hanno una casa, è stato esponenziale"."La canzone ‘Applause’ è un inno alla necessità di applaudirci. Quando ho parlato con Diane Warren, lei mi ha chiesto le sceneggiature degli episodi. Pochi giorni dopo Diane mi ha fatto sentire una canzone: al primo ascolto avevo le lacrime agli occhi. E da sei mesi questa canzone sta conquistando tutti. Ho lavorato con lei e con il suo team, sono entrata nel complicato meccanismo della campagna degli Oscar: già quello, di per sé, entusiasmante"."È stata una strada molto difficile. Donna, e straniera, in un luogo – Hollywood – dove arrivano i più bravi, da tutto il mondo, e dove dunque la competizione è altissima. Nel mondo del cinema c’è un problema: le registe donne sono pochissime. Nel 2015 erano 7 su 100: e non per caso, l’80% dei film vedeva protagonisti gli uomini"."Il caso Weinstein , il #MeToo, hanno portato all’attenzione di tutti la prevaricazione maschile. I media sono stati importantissimi per mantenere alta l’attenzione – e Luce! ne è un esempio – sulle questioni femminili, sul rispetto della donna, sulla parità di diritti, ma anche sulle tematiche di inclusività, sull’universo Lgbtq+. Ma molta strada resta da fare. E si sono fatti anche dei passi indietro"."La pandemia e la recessione economica susseguente alla guerra hanno portato a molti licenziamenti. E chi ne soffre, in massima parte? Le donne. Per non parlare di passi indietro più drammatici: in Afghanistan è stato tolto alle donne il diritto allo studio . In Iran una ragazza è stata uccisa perché indossava male l’hijab . E nella stessa New York la violenza domestica è aumentata, dall’inizio della pandemia, del 30 per cento"."Enorme. Ho parlato all’assemblea generale delle Nazioni Unite, lì dove ci sono le persone che davvero possono intervenire, con il loro peso politico, in favore del cambiamento e delle donne"."La storia ci ha insegnato che i cambiamenti avvengono: chi avrebbe immaginato, anni fa, di vedere a Sanremo uomini che si baciano, o che parlano del loro marito? Il mondo cambia. Io vorrei un mondo in cui il modello non è più la storia di Cenerentola, in cui la donna aspetta di essere salvata dal Principe azzurro. Io non voglio nessun Principe azzurro , voglio che le donne possano farcela sempre da sole"."Vogliamo creare nuovi contenuti, per cambiare l’immagine della donna da oggetto a soggetto . Si parla di noi donne per quanto siamo belle, per quanto pesiamo, per quanto sembriamo giovani o meno: sono retaggi da Medioevo. Credo in un mondo, e in un cinema, diversi"."Sì, l’accoglienza è stata fantastica. Il direttore del festival, Pascal Vicedomini, da anni riesce a legare cultura italiana e americana, a creare un clima di scambi di idee fra artisti, in un festival che è un inno all’amicizia. Poi, in Italia, faremo un grande evento a Firenze, la mia città, il 9 maggio".