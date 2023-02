Sta già scontando una pena di 23 anni, Harvey Weinstein: l’ex produttore era stato condannato nel dicembre 2022 per altri tre reati di violenza sessuale. Oggi è il giorno del giudizio per Harvey Weinstein, l’ex re di Hollywood che dal 2017 è diventato il simbolo di una cultura di molestie sessuali endemica nelle stanze del potere dando vita al movimento #MeToo: l’ex produttore rischia una seconda condanna a una ventina di anni di prigione in aggiunta ai 23 anni che sta già scontando dopo il primo processo che si è concluso a New York nel 2020.

“E’ ansioso, deluso ma ottimista sulle sue chance di ricorso”, ha detto un portavoce dell’ex boss di Miramax prima dell’inizio dell’udienza al Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center di Los Angeles dove il 19 dicembre Weinstein era stato riconosciuto colpevole da una giuria di nove uomini e tre donne che all’unanimità avevano creduto alla testimonianza di una ex modella e attrice russa che all’epoca viveva a Roma. La donna, che all’epoca aveva 34 anni, aveva accusato Weinstein di averla stuprata nella sua camera d’albergo nei giorni dell’edizione 2013 del Festival Los Angeles-Italia.

In dicembre i giurati avevano invece respinto le accuse di violenza sessuale di una massaggiatrice, mentre per altre due donne (tra cui Jennifer Siebel, la moglie del governatore della California Gavin Newson) non erano riusciti a trovare un accordo. Due mozioni procedurali erano oggi in agenda prima della lettura della sentenza: la richiesta dell’avvocatessa Gloria Allred di far ascoltare in aula le altre tre accusatrici e quella della difesa dell’ex produttore che aveva chiesto un nuovo processo asserendo che prove importanti sul caso della ‘Jane Doe n.1’ – messaggi su Facebook scambiati con un altro testimone, l’organizzatore del Festival Pascal Vicedomini, che ne minerebbero la credibilità – non erano state ammesse durante il procedimento.

La procura di Los Angeles in dicembre aveva raccomandato per Weinstein un minimo di 24 anni con riduzioni di pena da scontare una volta esaurita la prima condanna: l’ex produttore, che ne ha 70, a quel punto sarà arrivato alla soglia dei 90. Restano comunque incertezze legali sul destino dell’ex tycoon sia a New York sia in California: la Corte Suprema dello Stato di New York ha accettato di ascoltare un appello rispetto alla prima condanna mentre i magistrati della California devono ancora pronunciarsi sulla possibilità di portare di nuovo Weinstein in giudizio per i capi di accusa su cui la giuria non è riuscita a mettersi d’accordo.

Il caso italiano: Asia Argento

La vittima di stupro, di molestie, viene sempre, prima di tutto, giudicata. Prima ancora dello stupratore”. Questo il pensiero espresso da Asia Argento, nel dicembre dello scorso anno tornata a parlare di Harvey Weinstein, dopo la scorsa condanna dell’ex produttore di Hollywood per tre reati: uno stupro e due aggressioni sessuali. L’attrice, nel 2017, è stata una delle prime a denunciare le violenze subite dal magnate. Una denuncia che, insieme a quella di molte altre attrici, innescò la campagna MeToo; un punto importante nella presa di coscienza a livello mondiale sul fenomeno delle molestie e violenze sessuali sulle donne, in particolare nel mondo dello spettacolo (ma non solo). Il produttore, che una volta era l’uomo più potente di Hollywood – campione di nomination, 330, e di Oscar, 81 – due anni e mezzo fa era già stato condannato a New York per violenza sessuale. Attualmente sta scontando 23 anni di carcere, e a questi, con la nuova condanna, se ne potrebbero aggiungere altri 24 (ma la pena è da decidere).

Il racconto dell’attrice

“Nel 2017, dopo che io e altre donne liberammo la parola rendendo pubbliche le violenze sessuali subite da Harvey Weinstein, ci fu un vero e proprio tsunami mediatico, e subii da parte dei media e degli haters quello che viene chiamato ‘victim blaming’” scrive Argento in un lungo post su Instagram. E aggiunge: “Vennero dette e scritte frasi come ‘se l’era cercata, poteva dire no, l’ha fatto per farsi pubblicità’… perché la colpa del predatore in qualche strana maniera ricade sempre sulla donna, sulla vittima, anche se detesto questa parola. La vittima di stupro, di molestie, viene sempre, prima di tutto, giudicata. Prima ancora dello stupratore. E purtroppo anche la vittima per prima cosa interroga se stessa. Questo dovrebbe far capire com’è tutt’ora montata la nostra società”.

L’attrice ricordando quello che subì dal produttore dice: “Anch’io mi chiesi come mai non fossi riuscita a scappare, perché non gli avessi dato un calcio nelle palle come mi aveva insegnato mia madre, perché non avessi urlato e chiamato le forze dell’ordine. M’incolpavo dicendomi che davo troppa confidenza agli uomini. O che forse era colpa dei ruoli che interpretavo, le pose sexy sulle copertine dei giornali. Se qualcosa di irrisolto dentro di me non mi aveva mai permesso di amarmi completamente, dopo essere stata violentata iniziai a disprezzarmi”.

Dopo la violenza, l’attrice si è sentita in colpa e per tanti anni è stata in terapia. “Continuavo a ripetermi che ero una puttana e che me l’ero cercata. Non riuscivo a fuggire da questi pensieri. Allora ero ventenne, non avevo gli strumenti per capire cosa mi era successo. Ci sono volute due decadi e 16 anni di analisi per liberarmi di questo critico interiore, e per imparare a farmi scivolare sopra le insinuazioni dei detrattori, che facevano ancora più male perché ero stata io la prima a incolparmi” prosegue il post della figlia del maestro dell’horror, Dario Argento.

Tornando all’attualità, l’attrice dice: “Weinstein è stato condannato (dopo la sentenza di 23 anni a New York) a Los Angeles per stupro e violenze sessuali, potrebbe scontare 47 anni in carcere. Quarantasette anni è la mia età. Oggi sono una donna serena, una sopravvissuta, amo la vita, amo me stessa, ho trasformato il veleno in medicina, e so che la mia esperienza ha aiutato innumerevoli donne in tutto il mondo ad uscire dallo stigma delle violenze sessuali, a liberarsi di questo enorme fardello. E per questo sono e sarò sempre profondamente grata”.

I precedenti

L’ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein era stato giudicato colpevole di stupro e di due accuse di aggressione sessuale nel processo in corso a Los Angeles, reati per i quali rischia fino a 24 anni di carcere. Weinstein (70 anni) si trova già in prigione, dove sta scontando una condanna a 23 anni dopo essere stato giudicato colpevole di stupro e aggressione sessuale nel processo di due anni e mezzo fa a New York. La sentenza era arrivata al termine di un processo durato più di un mese con oltre 40 testimoni e una camera di consiglio di due settimane, al termine della quale la giuria non aveva raggiunto un verdetto unanime su tutti i capi d’accusa.

Weinstein doveva rispondere di due accuse di stupro e cinque di aggressione sessuale in episodi che riguardavano quattro donne e che sarebbero avvenuti in alberghi di Los Angeles tra il 2004 e il 2013. Tra le vittime c’è anche un’attrice russa che vive in Italia di cui non è stato diffuso il nome: secondo il tribunale Weinstein la stuprò in una camera d’albergo di Los Angeles, durante un festival di cinema. Di due vittime non si conosce l’identità, mentre la terza e la quarta sono Jennifer Siebel Newsom, documentarista e moglie del governatore della California Gavin Newsom, e Lauren Young, modella e sceneggiatrice. Il tribunale di Los Angeles lo ha dichiarato colpevole di tre delle sette violenze sessuali, e solo ai danni di una delle quattro donne: l’ex boss di Miramax è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale che riguardava una delle donne in questione, una massaggiatrice, mentre sulle accuse fatte da Newsom e Young i giudici non sono riusciti a mettersi d’accordo. Ora la procura dovrà decidere se riproporre l’accusa e far partire un altro processo.