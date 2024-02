La "prima volta" della Generazione Z diventa una serie tv. “Non siamo disinibiti come ci descrivono”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tecla (@t.e.cla)

Se la vita è un susseguirsi di, in particolar modo lo è l’adolescenza: il primo amore, il primo addio, le prime scelte importanti e, ovviamente, la prima volta per eccellenza, la perdita della verginità. Ma cosa accade nei cinque minuti prima del momento fatidico? E i ragazzi di oggi come vivono questo grande momento di cambiamento, in quali identità si riconoscono, e quanto davvero sono disinibiti? Provanodi sempre oppure in quest’epoca anche la scoperta e l’approccio alla sessualità è mutato? Parte da qui "", il teen dramedy congirato a Torino, dal 6 ottobre su, la piattaforma streaming della Rai.Una serie che porta il pubblico a immergersi e a vivere passioni e conflitti, speranze e delusioni dell’essere adolescenti . Firenze è presente sia nella regia che nel cast. Diretta dal fiorentino, prodotta da Panamafilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie è composta dada 25 minuti l’una. E uno dei coprotagonisti è il giovane fiorentinoche ha 20 anni ma ha già all’attivo molte esperienze da attore. “La serie è pensata e scritta proprio per un pubblico giovane – spiega Pagliai - a cui la piattaforma si rivolge con l’ambizione di avvicinarsi alla realtà e alle emozioni della Generazione Z in questa storia che parla di un gruppo di ragazzi e dei loro intrecci amorosi, in cui non manca una finestra sull’ amore omosessuale . L’obiettivo della serie, in cui siamo stati guidati in maniera straordinaria da Duccio, è quello di, che molto spesso si informano superficialmente sui social per affrontare la loro ‘prima volta’. Nonostante molte rappresentazioni superficiali li descrivano come una generazione assai disinibita, in realtà molti ragazzi hanno ancora dei problemi nell’approcciarsi a queste prime esperienze”.Un passo che Nina, interpretata da, sedicenne torinese con un incredibile talento per il fumetto, non riesce proprio a compiere. Timida e impacciata, Nina si sente sbagliata e cerca, anche tramite i suoi disegni, di capire perché ogni volta che sta per arrivare al fatidico momento si blocca, cinque minuti prima appunto. “L’idea di questa serie – spiega il regista- è quella di raccontare la spaesata fragilità con cui tanti adolescenti vivono ancora oggi le loro prime esperienze sessuali. Il problematico rapporto col sesso e gli affetti vissuto dalla protagonista, attorno alla quale si snodano le vicende dei coprotagonisti, compone così un delicato mosaico che racconta con dolcezza unpiù intimo e profondo”.Nel cast c’è un altro fiorentino, si chiamaed è un giovane attore originario del quartiere dell’Isolotto, che interpreta il ruolo di Alberto Ferrari. Garbin è un’altra piccola grande stella emergente dello spettacolo, nato e partito dal Quartiere 4. Nelanche Ludovica Ciaschetti, Simone Fumagalli, Isnaba Na Montche, Laura Martinelli, Francesco Siciliano, Tatiana Lepore, Olivia Manescalchi e Valentina Carnelutti.