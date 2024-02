La Regina Carlotta, polemiche sulla nuova serie Netflix

Il cast della serie

Le tematiche della serie

Chi era la Regina Carlotta

Polemiche non solo per Queen Charlotte

Su Netflix ladiventae non mancano le polemiche. Ilsulla piattaforma streaming debutta “La regina Carlotta: Una storia Bridgerton”, serie increata da Shonda Rhimes e ispirata alle storie di Bridgerton (la cui terza stagione non arriverà prima della fine del 2023). “La regina Carlotta: Una storia Bridgerton” – spin-off della serie originale basata sui romanzi di Julia Quinn - narra la storia delladata in sposa a re Giorgio, costretta ad affrontare in prima persona lae le dinamiche di un regno in trasformazione. La serie racconta le, quando da ragazza fu portata quasi con la forza dalla Germania per diventare la consorte del re e mettere al mondo un erede, senza che lo abbia mai visto. Ma non solo. Queen Charlotte dà dimostrazione del suo, della determinazione a far valere le proprie ragioni anche contro l'intransigente e scaltra, madre di Giorgio.Inoltre, la serie giocando con le linee temporali, esplora il personaggio da una prospettivaanche in età adulta, interpretata in questa versione dalla stessa attrice di “Bridgerton”,. La reale ‘giovane’ invece ha il volto dell'esordiente, attrice inglese di 21 anni. Per lei questo è il primo vero ruolo da protagonista. Fino a ora è comparsa in un episodio di “Sex Education” e in uno di “Doctor Who”. Cresciuta a Twickenham dopo essere nata a Kingston upon Thames, ha iniziato a coltivare la sua passione per laalla Richmond Academy of Dance. Qui, dopo aver superato un’audizione, ha ottenuto una borsa di studio per frequentare la prestigiosa Sylvia Young Theatre School. Grazie alle sue doti interpretative e alla sua bellezza, Amarteifio è stata inclusa nella lista di Variety 2023 dei “” e nominata Bright Young Thing da Tatler.In questa serie(regina Carlotta),(Lady Agatha Danbury) e(Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di “Bridgerton”. L'attricerecita nei panni della giovane regnante mentreè il giovane re Giorgio(già vista in "Gangs of London") interpreta lae Arsema Thomas (al suo debutto televisivo) interpreta la giovane Agatha Danbury.Nelle prime due stagioni di “Bridgerton” sono state trattate tematiche molto attuali attuali. La condizione femminile è stata spesso affrontata e sviscerata attraverso le storie delle donne, protagoniste e non. Questo tema lo ritroviamo anche in. Ma non è l'unico argomento sul quale Shonda Rhimes prova a generare una riflessione. Attraverso la figura dilo spettatore si trova catapultato nell'insicurezza e nella fragilità di chi soffre di disturbi mentali . Emergono così sensazioni di precarietà, di smarrimento e di paura. Ma la serie mostra anche la, per chi gli sta accanto, di accudirlo e di aiutarlo nel suo calvario. Non solo: in questa miniserie viene affrontata a volto scoperto la, attraverso il “Grande esperimento”, ossia le nozze tra Charlotte e Giorgio, che rappresentano la volontà di andare avanti, ma anche l'incapacità di farlo davvero. Perché non basta una spazzare via il pregiudizio e trasformare una società.Fin dalla prima stagione di “Bridgerton” compare la queen Charlotte che viene rappresentata come una. La storia ha fatto tornare di attualità la questione che la moglie di re Giorgio possa essere stata la prima persona della famiglia reale britannica con: una cosa di cui si parla da diversi anni ma che è oggetto di discussione tra gli storici.nacque il 19 maggio del 1744 a Mirow, in Germania. Era la figlia più giovane del duca Carlo Ludovico Federico di Meclemburgo-Strelitz, principe di Mirow, e della principessa Elisabetta Albertina di Sassonia-Hildburghausen. Unadi nono grado della regnante inglese fu la nobildonna portoghese Margarita de Castro e Souza (nata nel 1440) che, a sua volta, ebbe come antenata di sesto grado(nata intorno al 1230), amante di Alfonso III del Portogallo (nato nel 1210 e morto nel 1279). Secondo Duarte Nunes de Leão, un cronista reale portoghese del XVI secolo, Madragana apparteneva ai mori, ovvero gli abitanti del Magreb, quindi non presentava. Questa teoria fu poi contestata nel diciottesimo secolo dallo scrittore genealogista António Caetano de Sousa, il quale scrisse che Madragana era una, ovvero una cristiana che viveva nei domini musulmani della Penisola Iberica. In ogni caso, tra la queen Charlotte e Madragana, intercorrevano bene più di 500 anni di storia.La rappresentazione di Charlotte nera nella serie Netflix non è certo il primo caso che crea discussioni sul colore della pelle. E’ successo nella serie britannica di Channel 5 “” che ha visto come protagonista un’attrice nera nel ruolo di Anna Bolena. L’Achille biondo “ardente” è diventato nero nella serie della Bbc “”; stessa sorte è toccata alla “ Sirenetta ” che nel nuovo film Disney è interpreta dall’attrice afroamericana Halle Bailey. Critiche e le denunce hanno colpito anche la serie “” dove la regina d’Egitto è raffigurata come un’africana subsahariana.