“Lady Gaga è incinta?”: sbagliato chiederlo, insinuarlo è anche peggio

Ci risiamo: basta uno scatto, magari da un’angolazione particolare, per scatenare l’ondata di curiosi alla ricerca dello scoop e di commentatori in cerca di visibilità. Giornalisti o semplici utenti che siano, non cambia, quando c’è da dire qualcosa, quando c’è da dare un’opinione – non richiesta! – nessuno si tira indietro.

In questo caso è bastata una foto di Lady Gaga al matrimonio di sua sorella a innescare tabloid e social. Oggetto della discussione, in particolare, le forme della cantante che agli occhi degli utenti hanno ricordato evidentemente quelle di una gravidanza. Tanto che le frasi che anno accompagnato lo scatto in giro su tutte le piattaforme erano tutte: “Lady Gaga è in dolce attesa”, “Presto mamma”, “Gaga e quel pancino inequivocabile”.

Ora, visto che il discorso è complicato, partiamo intanto dalla risposta dell’artista 38enne, che ha smentito categoricamente le voci sulla sua gravidanza. In un video su TikTok Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome della cantautrice e attrice, ha risposto senza mezzi termini a queste insinuazioni costanti dopo che le immagini alle nozze sono finite in rete: “Non sono incinta”.

Tre parole, un solo significato. Poi ha aggiunto: “Sono a piangere di brutto in palestra”, citando la collega Taylor Swift in “Down Bad”, brano del suo ultimo album The Tortured Poets Department.

Taylor Swift: “Invadente commentare il corpo di una donna”

Proprio la collega musicista è intervenuta in supporto, con un commento sotto in video in cui ha criticato duramente questo continuo giudizio sul corpo delle donne, soprattutto su questioni così personali e delicate. Giudizi che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle, soggetta a speculazioni di questo tipo: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che sia invadente e irresponsabile commentare il corpo di una donna?”, scrive la cantante chiedendo di mettere fine a questo atteggiamento invasivo e moralista, così poco rispettoso della persona. E poi: “Gaga non deve spiegazioni a nessuno e così nessun’altra donna”.

Una visione disumanizzante del corpo

Ecco qui il nocciolo della questione: davvero ci sentiamo in diritto di dire che una donna è incinta solo perché supponiamo sia così guardando una sua foto? E anche se fosse incinta, perché dovrebbe essere una notizia? Perché dovrebbe interessarci?

Davvero se una persona famosa, meglio di sesso femminile, non appare come siamo abituati a (o meglio come ci aspetteremmo di) vederla, se ha la pancia più gonfia, se non nasconde la cellulite, se ha le rughe o la ricrescita, dobbiamo per forza esprimere la nostra opinione? Davvero non sappiamo tenerci per noi questi giudizi inutili e spesso dannosi?

Il commento di Taylor Swift a sostegno della collega Lady Gaga (TikTok)

L’addome non piatto di Lady Gaga ci porta in automatico a dire che è incinta perché è una donna giovane, famosa, con un compagno – il 45enne Michael Polansky, pezzo grosso nel settore tecnologico –, ma se fosse venuta meno una di queste condizioni potevamo insinuare invece che stesse mangiando troppo, che ha la pancia gonfia per qualche problema magari proprio col fidanzato, che si sta lasciando andare senza seguire la dieta.

Una visione disumanizzante che adottiamo sulle celebrità soprattutto ma che ci portiamo dietro anche in contesti più comuni, focalizzata esclusivamente sul loro aspetto fisico, che i tabloid trasformano immediatamente in uno scoop, in una gara alla spettacolarizzazione. Perché lasciar correre non è contemplato, bisogna sempre esprimersi su tutto! Un dovere morale proprio…

Il controllo sulle donne

Il corpo di una donna è sempre, costantemente, quotidianamente oggetto di osservazione, di giudizio e commento. Da parte di uomini ma anche di altre donne, di professionisti (almeno di nome) della comunicazione e di leoni da tastiera, di utenti anonimi e di opinionisti venduti alla causa dello scoop. E questa oggettificazione è una forma di controllo. E sarebbe anche arrivata l’ora di rompere questa catena. come? Per esempio col silenzio.