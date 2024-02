Le Ragazze, Francesca Fialdini: "La storia d'Italia raccontata dalle donne"

Le Ragazze: voce alle donne

Le donne del Dopoguerra e le loro battaglie per i diritti: ecco “ Le Ragazze ”. Il programma di Rai Cultura, condotto da Francesca Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti, oggi,, arriva in prima serata su Raitre (21,45). E le ‘ragazze’ al centro della puntata sono(lavandaia di Biancano),(voce leggendaria delle musiche di Ennio Morricone),(la prima hostess italiana). [caption id="attachment_86996" align="alignnone" width="1066"] Francesca Fialdini conduce "Le Ragazze", programma che oggi 27 maggio va in onda in prima serata su Raitre (Instagram)[/caption] E poi, ancora,(ex segretaria di Sandro Pertini, Aldo Moro, Giovanni Leone) e(mitica costumista tv e del Bagaglino). “Nel mio programma si scopre una parte dell’Italia vissuta dalledi allora, l’Italia rurale, quella del patriarcato e di leggi terribili" spiega Fialdini.Sullo sfondo del programma, la storia del nostro Paese raccontata dalleche lo hanno vissuto dagli anni ‘40 in poi. Donne che hanno combattuto per farsi valere e vedersi riconosciute in un’Italia che si affacciava appena alche sarebbe avvenuto, negli anni successivi, nei confronti dei loro. [caption id="attachment_86999" align="alignnone" width="900"] La conduttrice: "La storia del nostro Paese raccontata dalle donne che lo hanno vissuto dagli anni ‘40 in poi" (Instagram)[/caption] Ogni epoca rivive anche attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e grazie a una colonna sonora costruita ad hoc per ciascun decennio. "Le Ragazze" è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura. La regia è di Riccardo Mastropietro e Jovica Nonkovic, il produttore esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli, il delegato Rai Giulia Lanza.Ad aprire la puntata del 27 maggio è una centenaria: Yvonne Girardello,e ragazza degli anni ‘40. E’ la decana di questa edizione de “Le Ragazze”.Nata nel 1923 al Lido di Venezia, dopo la guerra Yvonne viene assunta come prima hostess della storia dell’italiana. Una vita fatta di voli andata e ritorno Lido-Roma tutti i giorni dell’anno, ma anche di incontri con passeggeri speciali, soprattutto durante i giorni della Mostra del Cinema di Venezia quando il Lido si riempiva di star come Sandra Milo , Domenico Modugno, Maria Callas. Il suo invito alle giovani generazioni: vivete al massimo.Altra protagonista, una ragazza degli anni Sessanta:, segretaria di Aldo Moro, Giovanni Leone e Sandro Pertini. La sua è la vita di una persona comune che diventadella storia. Vive da vicino prima il dramma deldi via Fani, poi quello della morte di Moro. Durante i giorni del sequestro gli inquirenti si rivolgeranno a lei per riconoscere la calligrafia delle lettere dalla prigionia del presidente Moro. Dal 1978 al 1985 è nella segreteria personale dele dopo la sua morte diventa molto amica della moglie Carla Voltolina, che sarà per lei una seconda e affettuosa madre.Tra “Le Ragazze” c’è anche l’eclettica, celebre costumista e scenografa originaria di Pizzo Calabro. E’ una donna che ha fatto la storia della televisione firmando gli esagerati abiti e copricapi della Laurito, i costumi di “Indietro tutta” di Renzo Arbore, le spalline iconiche di Raffaella Carrà in “Carramba che Sorpresa”. Oltre ai programmi tv - ha vestito anche il “” – è celebre anche per i costumi di un’infinità di film e spettacoli teatrali di Troisi, Villaggio, Steno, Risi, Vanzina, Comencini e altri.Per gli anni Cinquanta, la ‘ragazza’ della puntata è la cantante. La sua voce inconfondibile è legata alle più famosecomposte da Ennio Morricone per capolavori come "C’era una volta il West", "Giù la testa", "Metti una sera a cena" e "C’era una volta in America"., nata in una famiglia contadina, è la lavandaia di Biancano in provincia di Benevento. Dopo la terza elementare, come tutte le bambine dell’epoca, Maria viene mandata a lavorare in campagna e come lavandaia. È un mondo, quello delle campagne del sud dopo la guerra, nel quale la donna è totalmenteprima alla famiglia e poi al marito e alla madre di lui. Con lei, dunque, uno spaccato del mondo in cui vigevano ferree regole patriarcali alle quali le donne dovevano sottostare.Chiude questo straordinario appuntamento in prima serata, la ragazza del nuovo millennio,, aspirante astronauta. Giulia è la giovanissima di questa edizione de “Le Ragazze”. A soli 24 anni è già. La passione per lo spazio arriva a 15 anni grazie all’esempio di Samantha Cristoforetti , il suo idolo.