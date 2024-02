Leonardo DiCaprio insieme alla ministra Sonia Guajajara per l'Amazzonia

insieme aai. I “Green Carpet Fashion Awards” sono i premi dedicati alle personalità e alle realtà della moda che credono neie sono simbolo riconosciuto a livello globale di una svolta virtuosa per tutto il sistema. Quest’anno, per la prima volta, si sono svolti a Los Angeles nei giorni scorsi, a cavallo tra i Golden Globe Awards e gli Oscar . I premi hanno lasciato l’Italia – laè nata a Milano nel 2017 – per volare Oltreoceano ma portando sempre lo stesso messaggio green.Tra i premiati anche a Sonia Guajajara , primo ministro nella storia del Brasile ad avere la delega per i Popoli Indigeni. Il riconoscimento le è stato attribuito per i suoi straordinari risultati nel sostenere i, nel contribuire a riposizionare leal centro dell'agenda climatica globale e per la sua dedizione alla protezione e alla rigenerazione del bioma della foresta amazzonica . Al fianco della ministra Leonardo DiCaprio , il divo di Hollywood, da anni impegnato nella causa ambientale. L’attore, che con la sua fondazione è attivo dal 2019 in Amazzonia, ha dichiarato: “Non solo l’Amazzonia è uno dei luoghi più importanti per la fauna selvatica, ma. Contribuendo a guidare sia i cicli idrici globali che i modelli meteorologici, che influenzano le precipitazioni, anche in California”, che in questi giorni è stata colpita da eventi atmosferici anomali. DiCaprio, poi ha speso parole di elogio per Guajajara, definendola “”. “Il ministro Guajajara è stato una feroce attivista ambientale per molti anni, in circostanze spesso difficili e pericolose. Durante la disastrosa precedente amministrazione, è stata un costante faro di speranza. Di fronte alle gravi minacce alle popolazioni indigene, è stata una, difendendo la popolazione brasiliana composta da oltre 900.000 popolazioni indigene e le loro oltre 300 culture diverse” ha detto il divo.Il “Green Carpet Fashion Awards” è una cerimonia ideata e portata avanti da, fondatrice anche dell’agenzia, che celebra le forze positive nel campo della moda dell’intrattenimento capaci di operare trasformazioni collettive nella società e premia donne leader che si sono distinte per il loro lavoro a favore della giustizia sociale e ambientale.Tra i premiati figurano, per la sua instancabile ricerca di rimodellare l'industria della moda,, co-Fondatore di Unless Collective che ha ridefinito il significato di essere un ribelle della moda, e, che ha capito fin da piccola l’importanza di vivere in armonia con la Terra e proteggere tutte le specie. Ottengono un award pure, come “Game Changer Honor” e, direttore creativo di Vivienne Westwood. Premiato, poi,per il “Tom Ford Plastic Innovation Prize”, il suo concorso per intercettare chi riesce a offrire soluzioni reali e su larga scala a uno dei problemi più pervasivi legati all'uso continuo e crescente di materie plastiche a base di petrolio. Un premio anche al brand Gucci , che ha sfidato e stravolto digitalmente il settore della moda e del lusso con Good Game Gucci, Gucci Vault e The Gucci Garden Experience.A conclusione dell’evento,, cantante, cantautrice, filantropa e fondatrice della Ong “” ha premiato, tra cui, modella americana e attivista indigena,, attivista ambientale keniota-americana e, rifugiata sudanese e ambasciatrice di buona volontà dell'Unhcr.