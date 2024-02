L'invecchiamento secondo Monica Bellucci: "Trovo stupendo che il tempo passi"

”. Parola di, l’attrice umbra adottata dalla Francia che a 58 anni sfodera. La diva, che il 17 novembre torna al cinema con “ Diabolik: Ginko all'attacco! ” dei fratelli Manetti nei panni di Altea di Vallenberg, duchessa perdutamente innamora dell’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), è tra le poche donne del mondo dello spettacolo. Con una carriera cinematografica e da modella costellata di successi, Bellucci coltiva una visione dell’invecchiamento che è un esempio per tant*.. È solo che il tempo passa, è così. Poi ci sono altre cose che naturalmente accadono: maturiamo, prendiamo distanza dalle cose... Penso che sia molto interessante vederedi una persona” ha detto nei giorni scorsi durante un’intervista rilasciata all’emittente televisiva France2. Concetti non nuovi per l’attrice che in varie occasioni ha sempre detto di trovarsi a suo agio con ile con i cambiamenti del suo corpo Al “Sunday Times”, per esempio aveva dichiarato di, sapendo di avere un fisico naturalmente mediterraneo. “Sto attenta a ciò che mangio quando ho degli incarichi di lavoro, ma. Sono sempre stata una donna curvy, mai veramente magra: è la mia natura e voglio invecchiare serenamente”.” aveva detto l’anno scorso, in occasione dell’uscita del film “La befana vien di notte 2” dove vestiva i panni di Dolores, una strega dai lunghi capelli grigi e le rughe marcate . Nei giorni scorsi, poi, ospite a “”, l’attrice – che è anche nel cast di “” di Paolo Virzì, al momento nelle sale italiane – ha dichiarato: ", ma ho delle figlie che guardo crescere. È bello vedere che spiccano il volo. Che diventano adulte e indipendenti”. Aggiungendo a Mara Venier: “, se i figli stanno bene tu sei felice. Le mie ragazze hanno 18 anni (Deva Cassel, ndr) e 12 e mezzo (Leonie), sono carine e dolci, è bello avere i figli e siccome sono una donna che ama le donne ho con loro una bellissima relazione”. Sulle figlie, avute dall’ex marito, ha spiegato: “Deva e Leonie, che ho avuto a 39 e a 45 anni e, arrivate come un regalo meraviglioso, hanno tutte e due amore per quello che è artistico, una sensibilità artistica molto forte e questo mi piace moltissimo”.