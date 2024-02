Lizzo in concerto con le Drag queen sul palco di Knoxville

La sfida alla legge anti-drag di Lizzo

Lizzo claps back at Tennessee’s law banning drag shows in public places, invites drag queen star performers with her on stage at show in Tennessee. pic.twitter.com/KGEA8icUCw — Mike Sington (@MikeSington) April 23, 2023

Il messaggio dal palco di Knoxville

La legge anti-drag

ha inviato un gruppo di famosea esibirsi insieme a lei sul palco del suo concerto a Knoxville. Così facendo Melissa Viviane Jefferson (questo il suo vero nome), considerata la regina del rap, ha espresso chiaramente la sua posizione nei confronti della legge del Tennessee che vorrebbe vietare gli spettacoli di questo tipo, approvata a marzo dal congresso a maggioranza repubblicana e firmata dal governatore Bill Lee.In una sorta didello Stato che ospitava il concerto, Lizzo, nota portavoce della body positive e artista da sempre impegnata a sostegno dell'amore per se stesse e il proprio corpo, ha invitato star del calibro di Vanessa Vanjie Mateo, Asia O'Hara e Kandy Muse di "RuPaul's Drag Race" ad unirsi a lei nell'esibizione alla Thompson-Boling Arena di Knoxville venerdì 21 aprile. La 34enne statunitense, che è anche un'aperta, ha condiviso con i suoi 13,4 milioni di follower su Instagram un video del momento in cui queste hanno sfilato sul palco al suo fianco e si sono scatenate con lei a ritmo di musica. In un un secondo post, poi, ha ringraziato le "bellissime drag queen per aver mostrato il loro orgoglio", aggiungendo un arcobaleno di emoji a forma di cuore."Quello che le persone in questo Stato stanno facendo è, quindi grazie mille per aver difeso i vostri diritti, proteggendovi a vicenda e responsabilizzando le persone che dovrebbero proteggerci", ha aggiunto la star afroamericana, che non ha avuto alcun timore nel mostrare il proprio appoggio e orgoglio verso queste donne e uomini del Paese che con la nuova legge vedrebbero fortemente limitata la propria libertà di espressione.La musicista e cantante vincitrice di un Grammy, nota soprattutto per le sue hit tra cui "Truth Hurts" e "Juice" e "Good As Hell", ha affrontato il tema della proposta di legge in Tennessee anche in un altro video, raccontando al suo pubblico di aver ricevuto in precedenzanel Paese. "Ma perché non dovrei recarmi dalle persone che hanno più bisogno di sentire questo messaggio, dalle persone che hanno maggior necessità di percepire questa liberazione?", ha detto ai fan acclamanti. "Perché non dovrei creare uno spazio sicuro in Tennessee dove possiamo celebrare le drag entertainer,e celebrare le donne nere grasse?".Il mese scorso infatti il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, ha firmato il disegno di legge che vieta agli artisti e alle artiste di "" di esibirsi in pubblico e/o in presenza di bambini. La controversa misura elenca tra le figure soggette al divieto anche "imitatori maschili o femminili", espressione che viene da molti interpretata come drag queen. Sempre a marzo il senatore conservatore Jack Johnson ha dichiarato alla CNN che la nuova norma (soprannominata anti-drag) non intende in realtà prendere di mira le esibizioni di questo tipo o le persone transgender, ma "mette semplicemente delleper garantire che i bambini non siano presenti a spettacoli sessualmente espliciti". Inoltre un giudice federale ne ha temporaneamente bloccato l'attuazione, affermando che il divieto potrebbe essere